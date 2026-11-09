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Главная Шоу-бизнес Откровенно о женском опыте: Наталья Денисенко представила моноспектакль в Киеве

Откровенно о женском опыте: Наталья Денисенко представила моноспектакль в Киеве

Ua ru
9 ноября 2026 14:35
О материнстве, боли войны и утратах: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Натальи Денисенко «О чём молчит женщина?» Фото: со спектакля
Наталья Денисенко. Фото: из спектакля

В Киеве 8 ноября актриса Наталья Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чём молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.

В основу спектакля легли стихи современных украинских авторов, музыка, хореография и видеопроекции. За привычным женским «у меня все хорошо» Наталья подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь утрат — все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, давая возможность глубже понять внутренний мир своих партнёрш, матерей или дочерей.

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Наталка Денисенко
Наталья Денисенко. Фото: со спектакля

Поздравить Натальку с премьерой и поддержать её на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно тёплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль — возможность поговорить о том, о чём мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашёл в этой истории что-то своё", — поделилась Наталья Денисенко.

Наталка Денисенко вистава
Наталья Денисенко. Фото: со спектакля

У спектакля также есть важная благотворительная составляющая. Наталька присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора — обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учётом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав пожертвование по ссылке или приобретя специальный благотворительный мерч.

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Наталка Денисенко вистава
Наталька Денисенко. Фото: со спектакля

Уже на этой неделе Наталька Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:

  • 11 ноября — Житомир
  • 12 ноября — Ровно
  • 13 ноября — Ужгород
  • 14 ноября — Львов
  • 15 ноября — Винница
  • 16 ноября — Хмельницкий
  • 19 ноября — Кропивницкий
  • 21 ноября — Чернигов
  • 26 ноября — Днепр

Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите, чтобы принять участие в этом разговоре. Ведь высказанная боль становится силой, а искренность — объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.

театр шоу-бизнес Наталка Денисенко спектакль
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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