Откровенно о женском опыте: Наталья Денисенко представила моноспектакль в Киеве
В Киеве 8 ноября актриса Наталья Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чём молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.
В основу спектакля легли стихи современных украинских авторов, музыка, хореография и видеопроекции. За привычным женским «у меня все хорошо» Наталья подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь утрат — все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, давая возможность глубже понять внутренний мир своих партнёрш, матерей или дочерей.
Поздравить Натальку с премьерой и поддержать её на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.
"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно тёплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль — возможность поговорить о том, о чём мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашёл в этой истории что-то своё", — поделилась Наталья Денисенко.
У спектакля также есть важная благотворительная составляющая. Наталька присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора — обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учётом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав пожертвование по ссылке или приобретя специальный благотворительный мерч.
Уже на этой неделе Наталька Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:
- 11 ноября — Житомир
- 12 ноября — Ровно
- 13 ноября — Ужгород
- 14 ноября — Львов
- 15 ноября — Винница
- 16 ноября — Хмельницкий
- 19 ноября — Кропивницкий
- 21 ноября — Чернигов
- 26 ноября — Днепр
Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите, чтобы принять участие в этом разговоре. Ведь высказанная боль становится силой, а искренность — объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.