Наталья Денисенко. Фото: из спектакля

В Киеве 8 ноября актриса Наталья Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чём молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.

В основу спектакля легли стихи современных украинских авторов, музыка, хореография и видеопроекции. За привычным женским «у меня все хорошо» Наталья подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь утрат — все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, давая возможность глубже понять внутренний мир своих партнёрш, матерей или дочерей.

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Наталья Денисенко. Фото: со спектакля

Поздравить Натальку с премьерой и поддержать её на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно тёплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль — возможность поговорить о том, о чём мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашёл в этой истории что-то своё", — поделилась Наталья Денисенко.

Наталья Денисенко. Фото: со спектакля

У спектакля также есть важная благотворительная составляющая. Наталька присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора — обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учётом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав пожертвование по ссылке или приобретя специальный благотворительный мерч.

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Наталька Денисенко. Фото: со спектакля

Уже на этой неделе Наталька Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:

11 ноября — Житомир

— Житомир 12 ноября — Ровно

— Ровно 13 ноября — Ужгород

— Ужгород 14 ноября — Львов

— Львов 15 ноября — Винница

— Винница 16 ноября — Хмельницкий

— Хмельницкий 19 ноября — Кропивницкий

— Кропивницкий 21 ноября — Чернигов

— Чернигов 26 ноября — Днепр

Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите, чтобы принять участие в этом разговоре. Ведь высказанная боль становится силой, а искренность — объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.