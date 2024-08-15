Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Ейфорії" повністю оголилася для легендарного календаря Pirelli-2025 arrow

Зірка "Ейфорії" повністю оголилася для легендарного календаря Pirelli-2025

15 серпня 2024 08:17
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Ейфорії" повністю оголилася для легендарного календаря Pirelli-2025
Зірка "Ейфорії" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Хантер Шафер приєдналася до зірок, роздягнувшись для календаря Pirelli на 2025 рік. 25-річна актриса серіалу "Ейфорія" виглядала чудово, позуючи повністю оголеною на пляжі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірки роздяглись для культового календаря

Ведуча Падма Лакшмі та актор "Зоряних воєн" Джон Бойєга також наважилися оголитися для календаря, який знімався в Майамі-Кіз у США протягом травня та червня цього року.

 

Зірка "Ейфорії" Хантер Шеффер
Зірка "Ейфорії" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk

 

Актор Венсан Кассель
Актор Венсан Кассель. Фото: dailymail.co.uk

 

Акторка Сімон Ешлі
Акторка Сімон Ешлі. Фото: dailymail.co.uk

 

Ведуча Падма Лакшмі
Ведуча Падма Лакшмі. Фото: dailymail.co.uk

 

Календар був знятий нью-йоркським фотографом Ітаном Джеймсом Ґріном, у ньому також були представлені актор Вінсент Кассель, Сімона Ешлі з "Бріджертонів", акторка Джоді Тернер-Сміт та багато інших.

У Pirelli заявили, що фотограф намагався "вловити та посилити суть своїх об’єктів" у цьогорічному календарі.

У ньому говорилося про Ітана: "Працюючи над такими темами, як сучасна ідентичність і стиль, він створив сукупність робіт, унікальних своєю глибиною та точкою зору".

Pirelli у Великій Британії публікує календар щороку з 1964-го обмеженим тиражем, оскільки він не продається, а натомість роздається знаменитостям і обраним клієнтам Pirelli як подарунок.

У 1987 році Наомі Кемпбелл була зображена на календарі у віці лише 16 років, тоді як інші зірки, які знімалися для нього, включають Патті Сміт, Серену Вільямс, Йоко Оно, Граймс, Алісію Вікандер, Сент-Вінсент, Кара Делевінь, Емму Вотсон, Вупі Голдберг, Ніколь. Кідман та Іггі Поп.

Італійська шинна компанія вперше дала зрозуміти, що змінює напрямок у своїх календарях у 2017 році, оголосивши, що надає гаряче очікуваному календарю новий феміністичний погляд.

На розвороті були Робін Райт, Джуліанна Мур, Шарлотта Ремплінг і Хелен Міррен (на той час їм було 50, 55, 70 і 71 рік відповідно). Колись календар Pirelli був синонімом яскравих фотосесій і моделей топлес. Проте на календарі 2020 року зірки, зокрема Емма Вотсон, Крістен Стюарт і Клер Фой, позували повністю одягненими — від джинсових курток до старовинних костюмів. Зникли бікіні, провокаційне позування та оголеність — Кейт Мосс, Емі Шумер і Розі Гантінгтон-Вайтлі роздяглися на попередніх зйомках Pirelli — на їх місці з'явилися жінки, які позували в джинсових куртках і рваних джинсах.

У 2021 році календар не публікували через пандемію COVID, єдиний рік, коли його не публікували з 1964 року.

Торік принц Гясі став першим темношкірим фотографом, який зняв календар Pirelli з нагоди його великого 60-річчя.

Нагадаємо, зірка "Корони" у хутрі на голе тіло знялася для глянцю. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у панчохах та хутрі.

Венсан Кассель закордонні зірки зірки серіал "Бріджертони"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:29 Армія РФ не припиняє обстріли Харківщини — двоє людей загинули, є поранені

09:21 Ліміти на карткові перекази — в НБУ уточнили, кого не торкнеться обмеження

09:19 В Одесі діють аварійні відключення — хто залишився без світла до вечора

09:11 Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, — звіт Google

09:10 У Києві в одному із кафе стався вибух — у мережі з'явилися кадри

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:00 Через спалах небезпечної хвороби ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

08:57 Нічна атака на Україну — скільки ворожих дронів збили Повітряні сили

08:44 Елемент несподіванки спрацював — військовий розповів про початок наступу на Курську область

08:44 Укрзалізниця перегляне ціни на квитки — коли чекати

08:28 Міноборони підтримало законопроєкт про відстрочку від мобілізації для ще одної категорії людей

09:29 Армія РФ не припиняє обстріли Харківщини — двоє людей загинули, є поранені

09:21 Ліміти на карткові перекази — в НБУ уточнили, кого не торкнеться обмеження

09:19 В Одесі діють аварійні відключення — хто залишився без світла до вечора

09:11 Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, — звіт Google

09:10 У Києві в одному із кафе стався вибух — у мережі з'явилися кадри

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:00 Через спалах небезпечної хвороби ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

08:57 Нічна атака на Україну — скільки ворожих дронів збили Повітряні сили

08:44 Елемент несподіванки спрацював — військовий розповів про початок наступу на Курську область

08:44 Укрзалізниця перегляне ціни на квитки — коли чекати

08:28 Міноборони підтримало законопроєкт про відстрочку від мобілізації для ще одної категорії людей

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію