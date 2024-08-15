Зірка "Ейфорії" повністю оголилася для легендарного календаря Pirelli-2025
Хантер Шафер приєдналася до зірок, роздягнувшись для календаря Pirelli на 2025 рік. 25-річна актриса серіалу "Ейфорія" виглядала чудово, позуючи повністю оголеною на пляжі.
Про це пише Daily Mail.
Зірки роздяглись для культового календаря
Ведуча Падма Лакшмі та актор "Зоряних воєн" Джон Бойєга також наважилися оголитися для календаря, який знімався в Майамі-Кіз у США протягом травня та червня цього року.
Календар був знятий нью-йоркським фотографом Ітаном Джеймсом Ґріном, у ньому також були представлені актор Вінсент Кассель, Сімона Ешлі з "Бріджертонів", акторка Джоді Тернер-Сміт та багато інших.
У Pirelli заявили, що фотограф намагався "вловити та посилити суть своїх об’єктів" у цьогорічному календарі.
У ньому говорилося про Ітана: "Працюючи над такими темами, як сучасна ідентичність і стиль, він створив сукупність робіт, унікальних своєю глибиною та точкою зору".
Pirelli у Великій Британії публікує календар щороку з 1964-го обмеженим тиражем, оскільки він не продається, а натомість роздається знаменитостям і обраним клієнтам Pirelli як подарунок.
У 1987 році Наомі Кемпбелл була зображена на календарі у віці лише 16 років, тоді як інші зірки, які знімалися для нього, включають Патті Сміт, Серену Вільямс, Йоко Оно, Граймс, Алісію Вікандер, Сент-Вінсент, Кара Делевінь, Емму Вотсон, Вупі Голдберг, Ніколь. Кідман та Іггі Поп.
Італійська шинна компанія вперше дала зрозуміти, що змінює напрямок у своїх календарях у 2017 році, оголосивши, що надає гаряче очікуваному календарю новий феміністичний погляд.
На розвороті були Робін Райт, Джуліанна Мур, Шарлотта Ремплінг і Хелен Міррен (на той час їм було 50, 55, 70 і 71 рік відповідно). Колись календар Pirelli був синонімом яскравих фотосесій і моделей топлес. Проте на календарі 2020 року зірки, зокрема Емма Вотсон, Крістен Стюарт і Клер Фой, позували повністю одягненими — від джинсових курток до старовинних костюмів. Зникли бікіні, провокаційне позування та оголеність — Кейт Мосс, Емі Шумер і Розі Гантінгтон-Вайтлі роздяглися на попередніх зйомках Pirelli — на їх місці з'явилися жінки, які позували в джинсових куртках і рваних джинсах.
У 2021 році календар не публікували через пандемію COVID, єдиний рік, коли його не публікували з 1964 року.
Торік принц Гясі став першим темношкірим фотографом, який зняв календар Pirelli з нагоди його великого 60-річчя.
Нагадаємо, зірка "Корони" у хутрі на голе тіло знялася для глянцю. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у панчохах та хутрі.
Читайте Новини.LIVE!