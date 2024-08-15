Зірка "Ейфорії" повністю оголилася для легендарного календаря Pirelli-2025

Зірка "Ейфорії" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk

Хантер Шафер приєдналася до зірок, роздягнувшись для календаря Pirelli на 2025 рік. 25-річна актриса серіалу "Ейфорія" виглядала чудово, позуючи повністю оголеною на пляжі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірки роздяглись для культового календаря

Ведуча Падма Лакшмі та актор "Зоряних воєн" Джон Бойєга також наважилися оголитися для календаря, який знімався в Майамі-Кіз у США протягом травня та червня цього року.

Зірка "Ейфорії" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk

Актор Венсан Кассель. Фото: dailymail.co.uk

Акторка Сімон Ешлі. Фото: dailymail.co.uk

Ведуча Падма Лакшмі. Фото: dailymail.co.uk

Календар був знятий нью-йоркським фотографом Ітаном Джеймсом Ґріном, у ньому також були представлені актор Вінсент Кассель, Сімона Ешлі з "Бріджертонів", акторка Джоді Тернер-Сміт та багато інших.

У Pirelli заявили, що фотограф намагався "вловити та посилити суть своїх об’єктів" у цьогорічному календарі.

У ньому говорилося про Ітана: "Працюючи над такими темами, як сучасна ідентичність і стиль, він створив сукупність робіт, унікальних своєю глибиною та точкою зору".

Pirelli у Великій Британії публікує календар щороку з 1964-го обмеженим тиражем, оскільки він не продається, а натомість роздається знаменитостям і обраним клієнтам Pirelli як подарунок.

У 1987 році Наомі Кемпбелл була зображена на календарі у віці лише 16 років, тоді як інші зірки, які знімалися для нього, включають Патті Сміт, Серену Вільямс, Йоко Оно, Граймс, Алісію Вікандер, Сент-Вінсент, Кара Делевінь, Емму Вотсон, Вупі Голдберг, Ніколь. Кідман та Іггі Поп.

Італійська шинна компанія вперше дала зрозуміти, що змінює напрямок у своїх календарях у 2017 році, оголосивши, що надає гаряче очікуваному календарю новий феміністичний погляд.

На розвороті були Робін Райт, Джуліанна Мур, Шарлотта Ремплінг і Хелен Міррен (на той час їм було 50, 55, 70 і 71 рік відповідно). Колись календар Pirelli був синонімом яскравих фотосесій і моделей топлес. Проте на календарі 2020 року зірки, зокрема Емма Вотсон, Крістен Стюарт і Клер Фой, позували повністю одягненими — від джинсових курток до старовинних костюмів. Зникли бікіні, провокаційне позування та оголеність — Кейт Мосс, Емі Шумер і Розі Гантінгтон-Вайтлі роздяглися на попередніх зйомках Pirelli — на їх місці з'явилися жінки, які позували в джинсових куртках і рваних джинсах.

У 2021 році календар не публікували через пандемію COVID, єдиний рік, коли його не публікували з 1964 року.

Торік принц Гясі став першим темношкірим фотографом, який зняв календар Pirelli з нагоди його великого 60-річчя.

Нагадаємо, зірка "Корони" у хутрі на голе тіло знялася для глянцю. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у панчохах та хутрі.