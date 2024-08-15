Звезда "Эйфории" полностью обнажилась для легендарного календаря Pirelli-2025

Звезда "Эйфории" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk

Хантер Шафер присоединилась к звездам, раздевшись для календаря Pirelli на 2025 год. 25-летняя актриса сериала "Эйфория" выглядела великолепно, позируя полностью обнаженной на пляже.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Звезды разделись для культового календаря

Ведущая Падма Лакшми и актер "Звездных войн" Джон Бойега также решились обнажиться для календаря, снимавшегося в Майами-Киз в США в течение мая и июня этого года.

Звезда "Эйфории" Хантер Шеффер. Фото: dailymail.co.uk

Актер Венсон Кассель. Фото: dailymail.co.uk

Актриса Симон Эшли. Фото: dailymail.co.uk

Ведущая Падма Лакшми. Фото: dailymail.co.uk

Календарь был снят нью-йоркским фотографом Итаном Джеймсом Грином, в нем также были представлены актер Венсан Кассель, Симона Эшли из "Бриджертонов", актриса Джоди Тернер-Смит и многие другие.

В Pirelli заявили, что фотограф пытался "уловить и усилить суть своих объектов" в нынешнем календаре.

В нем говорилось об Итане: "Работая над такими темами, как современная идентичность и стиль, он создал совокупность работ, уникальных своей глубиной и точкой зрения".

Pirelli в Великобритании публикует календарь ежегодно с 1964 года ограниченным тиражем, поскольку он не продается, вместо этого раздается знаменитостям и избранным клиентам Pirelli в подарок.

В 1987 году Наоми Кэмпбелл была изображена на календаре в возрасте всего 16 лет, тогда как другие снимавшиеся для него звезды включают Патти Смит, Серену Уильямс, Йоко Оно, Граймс, Алисию Викандер, Сент-Винсент, Кару Делевинь, Эмму Уотсон, Вупи Голдберг, Николь. Кидман и Игги Попа.

Итальянская шинная компания впервые дала понять, что меняет направление в своих календарях в 2017 году, объявив, что придает календарю новый феминистический образ.

На развороте были Робин Райт, Джулианна Мур, Шарлотта Рэмплинг и Хелен Миррен (к тому времени им было 50, 55, 70 и 71 год соответственно). Когда-то календарь Pirelli был синонимом ярких фотосессий и моделей топлес. Однако на календаре 2020 года звезды, в частности Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Клер Фой, позировали полностью одетыми — от джинсовых курток до старинных костюмов. Исчезли бикини, провокационное позирование и обнаженность — Кейт Мосс, Эми Шумер и Рози Гантингтон-Уайтли разделись на предыдущих съемках Pirelli — на их месте появились женщины, позировавшие в джинсовых куртках и рваных джинсах.

В 2021 году календарь не публиковали из-за пандемии COVID, единственный год, когда его не публиковали с 1964 года.

В прошлом году принц Гяси стал первым темнокожим фотографом, снявшим календарь Pirelli по случаю его великого 60-летия.

Напомним, звезда "Короны" в шубе на голое тело снялась для глянца. А раньше мы писали, что Рианна снялась в чулках и шубе.