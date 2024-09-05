Український Тиждень Моди у Києві - фото і відео

Життя триває — до Києва повернувся Український Тиждень Моди
Після початку війни в Україні та чотирьох сезонів не вдома, Ukrainian Fashion Week знову у Києві. Попередні 2,5 роки наші дизайнери представляли нові колекції одягу на подіумах Лондона, Копенгагена, Лос-Анджелеса, Лісабона, Берліна. Творили далі — на противагу руйнуванню та знищенню, які принесла російська війна.
Новини.LIVE побували на події та поспілкувалися із гостями та дизайнерами.
Ukrainian Fashion Week повернувся до Києва
Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська зізнається: рішення повернути подію до Києва це про підтримку індустрії моди в країні та натхнення не зупинятися і творити далі. Попри ракетні обстріли, повітряні тривоги та щоденні виклики – індустрія моди повинна розвиватися далі. А голос України — звучати, каже вона. Хоч без труднощів, звісно, не обходиться.
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Ukraine Fashion Week
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Ukraine Fashion Week
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Ukraine Fashion Week
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Ukraine Fashion Week
Адже дизайнерам, як і всім українцям і загалом будь-якій індустрії, дуже важко працювати під час війни. Це і питання логістики, і питання кадрів, генераторів, які в результаті здорожчують продукт.
"Але ми працюємо. Нам потрібно, щоби Україна звучала у світі. Якщо світ втомився від політики, фотографій зруйнованих будинків, історій про викрадених дітей, маємо дати світу щось інше. Це історія про талановитих людей, які живуть в країні, де йде війна, бо цим людям не дозволяють бути українцями", — каже Данилевська.
У світі моди про війну не забули
Війна звучить і в стінах Fashion Week через портрети загиблих у протистоянні з РФ. А деякі дизайнери свої покази відкривають хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих.
Окрім Києва, цього сезону українські дизайнери також представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських столицях моди. У Києві подія триватиме до 4 вересня.
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