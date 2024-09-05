Український Тиждень Моди у Києві - фото і відео

Показ українського бренду Golets. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Після початку війни в Україні та чотирьох сезонів не вдома, Ukrainian Fashion Week знову у Києві. Попередні 2,5 роки наші дизайнери представляли нові колекції одягу на подіумах Лондона, Копенгагена, Лос-Анджелеса, Лісабона, Берліна. Творили далі — на противагу руйнуванню та знищенню, які принесла російська війна.

Новини.LIVE побували на події та поспілкувалися із гостями та дизайнерами.

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Ukrainian Fashion Week повернувся до Києва

Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська зізнається: рішення повернути подію до Києва це про підтримку індустрії моди в країні та натхнення не зупинятися і творити далі. Попри ракетні обстріли, повітряні тривоги та щоденні виклики – індустрія моди повинна розвиватися далі. А голос України — звучати, каже вона. Хоч без труднощів, звісно, не обходиться.

Ukraine Fashion Week

Ukraine Fashion Week

Ukraine Fashion Week

Ukraine Fashion Week 1 / 4

Адже дизайнерам, як і всім українцям і загалом будь-якій індустрії, дуже важко працювати під час війни. Це і питання логістики, і питання кадрів, генераторів, які в результаті здорожчують продукт.

"Але ми працюємо. Нам потрібно, щоби Україна звучала у світі. Якщо світ втомився від політики, фотографій зруйнованих будинків, історій про викрадених дітей, маємо дати світу щось інше. Це історія про талановитих людей, які живуть в країні, де йде війна, бо цим людям не дозволяють бути українцями", — каже Данилевська.

У світі моди про війну не забули

Війна звучить і в стінах Fashion Week через портрети загиблих у протистоянні з РФ. А деякі дизайнери свої покази відкривають хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих.

Окрім Києва, цього сезону українські дизайнери також представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських столицях моди. У Києві подія триватиме до 4 вересня.

