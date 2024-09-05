Украинская Неделя Моды в Киеве - фото и видео

Показ украинского бренда Golets. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.

После начала войны в Украине и четырех сезонов вне дома, Ukrainian Fashion Week снова в Киеве. Предшествующие 2,5 года наши дизайнеры представляли новые коллекции одежды на подиумах Лондона, Копенгагена, Лос-Анджелеса, Лиссабона, Берлина. Продолжали — в противовес разрушению и уничтожению, которые принесла российская война.

Новости.LIVE побывали на событиях и пообщались с гостями и дизайнерами.

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Ukrainian Fashion Week вернулся в Киев

Соучредительница и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская признается: решение вернуть событие в Киев это о поддержке индустрии моды в стране и вдохновении не останавливаться и творить дальше. Несмотря на ракетные обстрелы, воздушные тревоги и ежедневные вызовы, индустрия моды должна развиваться дальше. А голос Украины – звучать, говорит она. Хотя без труда, конечно, не обходится.

Ukraine Fashion Week

Ukraine Fashion Week

Ukraine Fashion Week

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Ведь дизайнерам, как и всем украинцам и вообще любой индустрии, очень тяжело работать во время войны. Это и вопросы логистики, и вопросы кадров, генераторов, которые в результате удорожают продукт.

"Но мы работаем. Нам нужно, чтобы Украина звучала в мире. Если мир устал от политики, фотографий разрушенных домов, историй о похищенных детях, должны дать миру что-то другое. Это история о талантливых людях, живущих в стране, где идет война, потому что этим людям не позволяют быть украинцами" , - говорит Данилевская.

В мире моды о войне не забыли

Война звучит и в стенах Fashion Week из-за портретов погибших в противостоянии с РФ. А некоторые дизайнеры свои показы открывают минутой молчания в память о погибших.

Кроме Киева, в этом сезоне украинские дизайнеры также представят коллекции в Берлине, Копенгагене, Будапеште и других европейских столиц моды. В Киеве событие продлится до 4 сентября.