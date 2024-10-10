Met Gala 2025 — тема та дата

Vogue анонсував тематику Met Gala 2025
Гала-вечір Met Gala 2025 року буде присвячений стилю темношкірих чоловіків. Бал відбудеться 5 травня 2025 року.
Про це йдеться на офіційній сторінці видання Vogue.
Коли відбудеться Met Gala 2025
У середу Vogue оголосив, що темою найбільшого вечора моди, який відбудеться 5 травня 2025 року стане Superfine: Tailoring Black Style.
Вечірка буде присвячена ролі одягу та стилю темношкірих чоловіків у формуванні їхньої ідентичності.
Зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стане почесним головою. Колман Домінго, Льюїс Гамільтон, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс та очільниця Vogue Анна Вінтур стануть співголовами гала-вечора.
Натхненням для виставки стала книга Моніки Л. Міллер 2009 року "Раби моди: Чорний дендизм і стилізація ідентичності чорної діаспори". На виставці буде представлено одяг, картини, фотографії та багато іншого, що досліджує неповторний стиль темношкірих чоловіків з 18-го століття і до наших днів.
Нагадаємо, Лопес, Ратаковські та Ріта Ора завітали у вражаючих сукнях на Met Gala 2024. А також Зендея із трояндами на голові вразила двома неймовірними образами на Met Gala 2024.
Читайте Новини.LIVE!