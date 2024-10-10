Met Gala 2025 — тема та дата

Акторка Зендея на Met Gala 2024. Фото: Reuters

Гала-вечір Met Gala 2025 року буде присвячений стилю темношкірих чоловіків. Бал відбудеться 5 травня 2025 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці видання Vogue.

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У середу Vogue оголосив, що темою найбільшого вечора моди, який відбудеться 5 травня 2025 року стане Superfine: Tailoring Black Style.

Вечірка буде присвячена ролі одягу та стилю темношкірих чоловіків у формуванні їхньої ідентичності.

Зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стане почесним головою. Колман Домінго, Льюїс Гамільтон, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс та очільниця Vogue Анна Вінтур стануть співголовами гала-вечора.

Американський репер Lil Nas X на Met Gala 2024. Фото: Reuters

Натхненням для виставки стала книга Моніки Л. Міллер 2009 року "Раби моди: Чорний дендизм і стилізація ідентичності чорної діаспори". На виставці буде представлено одяг, картини, фотографії та багато іншого, що досліджує неповторний стиль темношкірих чоловіків з 18-го століття і до наших днів.

Нагадаємо, Лопес, Ратаковські та Ріта Ора завітали у вражаючих сукнях на Met Gala 2024. А також Зендея із трояндами на голові вразила двома неймовірними образами на Met Gala 2024.