Met Gala 2025 — тема и дата

Актриса Зендея на Met Gala 2024. Фото: Reuters

Гала-вечер Met Gala 2025 будет посвящен стилю темнокожих мужчин. Балл состоится 5 мая 2025 года.

Об этом говорится на официальной странице издания Vogue.

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В среду Vogue объявил, что темой величайшего вечера моды, который состоится 5 мая 2025 года станет Superfine: Tailoring Black Style.

Вечеринка будет посвящена роли одежды и стиля темнокожих мужчин в формировании их идентичности.

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс станет почетной головой. Колман Доминго, Льюис Гамильтон, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и глава Vogue Анна Винтур станут сопредседателями гала-вечера.

Американский рэпер Lil Nas X на Met Gala 2024. Фото: Reuters

Вдохновением для выставки стала книга Моники Л. Миллер 2009 года "Рабы моды: Черный дендизм и стилизация идентичности черной диаспоры". На выставке будут представлены одежда, картины, фотографии и многое другое, что исследует неповторимый стиль темнокожих мужчин с 18-го века и до наших дней.

Напомним, Лопес, Ратаковски и Рита Ора посетили впечатляющие платья на Met Gala 2024. А также Зендея с розами на голове поразила двумя невероятными образами на Met Gala 2024.