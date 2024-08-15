Олег Винник вперше після початку війни показався шанувальникам

Співак Олег Винник. Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Український співак Олег Винник, який з перших днів війни виїхав до Німеччини, повідомив шанувальникам про те, що він повертається на сцену. Артист, який напередодні 23 серпня випустить пісню "Мої люди", вперше за час повномасштабного вторгнення Росії записав відеозвернення до шанувальників.

Відео було опубліковано на сторінці голови офіційного фан-клубу артиста Валерії Барон у Facebook.

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У своєму зверненні артист подякував тим українцям, які досі вірять йому та підтримують. Винник вдячний шанувальникам за теплі подарунки на свята, яка підтримують його у такий складний час.

Музикант повідомив про свою прем'єру пісні "Мої люди", яку презентує до Дня Незалежності України та додав, що вона розкаже про те, як артист жив після початку вторгнення РФ. Він додав, що нині з ним все добре, однак він став більш сентиментальним, ніж раніше.

"Це те, що наболіле, те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те, де я і хворів, і одужував з цією піснею, але по-іншому не могло бути. Я — та людина, яка співає про наболіле, про своїх людей, я теж відношу себе до своїх людей. Як кажуть: гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ніхто мене ніколи не шукав, ви ніколи не ставили запитань: "Де ти Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?" Все в Олега, слава тобі, Господи, вже нормально, лише сентиментальність з'явилася", — зазначив Винник.

Співак подякував захисникам за можливість жити та працювати та зазначив про те, що наша країна зможе перемогти у війні.

"Все буде добре, наша земля буде чистою, щасливою і без жодної нечисті. Ми будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти", — додав артист.

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.