Олег Винник впервые после начала войны показался поклонникам

Певец Олег Винник. Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Украинский певец Олег Винник, который с первых дней войны уехал в Германию, сообщил поклонникам о том, что он возвращается на сцену. Артист, который накануне 23 августа выпустит песню "Мої люди", впервые за время полномасштабного вторжения России записал видеообращение к поклонникам.

Видео было опубликовано на странице главы официального фан-клуба артиста Валерии Барон в Facebook.

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Олег Винник обратился к поклонникам

В своем обращении артист поблагодарил тех украинцев, которые до сих пор верят ему и поддерживают. Винник благодарен поклонникам за теплые подарки на праздники, которые поддерживают его в столь сложное время.

Музыкант сообщил о своей премьере песни "Мои люди", которую презентует ко Дню Независимости Украины и добавил, что она расскажет о том, как артист жил после начала вторжения РФ. Он добавил, что сейчас с ним все хорошо, однако он стал более сентиментальным, чем раньше.

"Это то, что наболело, то, с чем я жил эти два с половиной года. Это то, где я и болел, и поправлялся с этой песней, но по-другому не могло быть. Я — тот человек, который поет о наболевшем, о своих людях, я тоже отношу себя к своим людям. Как говорят: вместе легче и отца бить. Что ты? Как ты? Что с тобой? "Все у Олега, слава тебе, Господи, уже нормально, только сентиментальность появилась", — отметил Винник.

Певец поблагодарил защитников за возможность жить и работать и отметил, что наша страна сможет победить в войне.

"Все будет хорошо, наша земля будет чистой, счастливой и без всякой нечисти. Мы будем жить счастливо и будем ходить на концерты", — добавил артист.

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.