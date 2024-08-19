Вєрка Сердючка відповіла нахабній гості на концерті — відео

Вєрка Сердючка під час концерту у Дніпрі поставила на місце шанувальницю напідпитку
Відома українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, зіштовхнулася із хамською поведінкою на одному зі своїх виступів. Під час концерту у Дніпрі одна з шанувальниць у нетверезому стані почала викрикувати лайливі слова. Зірка відповіла.
Відповідне відео одна із глядачок опублікувала у TikTok.
Вєрка Сердючка відреагувала на нахабство
@nakhutina
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У суботу, 17 серпня у Дніпрі відбувся концерт Вєрки Сердючки. Одна із відвідувачок почала голосно кричати та висловлюватися нецензурною лексикою. Зірка не змовчала та відповіла у жінці у доволі грубій формі та попередила порушницю, що її можуть вивести із концертної зали.
"Котик, ти наж*алася, так? Вас зараз виведуть, якщо ти будеш матюкатися. П**да Іванівна, зараз ти вийдеш, так негарно, зрозуміла? Закушувати треба", — звернулась до порушниці Сердючка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Данилко розлютив українців фото з Пугачовою. А також співак пояснив, чому не збирається перекладати свої пісні на українську мову.
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