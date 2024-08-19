Верка Сердючка ответила наглой гости на концерте — видео

Украинские артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, столкнулась с хамским поведением на одном из своих выступлений. Во время концерта в Днепре одна из поклонниц в нетрезвом состоянии начала выкрикивать бранные слова. Звезда ответила.

Соответствующее видео одна из зрительниц опубликовала в TikTok.

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В субботу, 17 августа, в Днепре состоялся концерт Верки Сердючки. Одна из посетительниц начала громко кричать и выражаться нецензурной лексикой. Звезда не смолчала и ответила женщине в довольно грубой форме и предупредила нарушительницу, что ее могут вывести из концертного зала.

"Котик, ты нажралась, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. П**да Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо", - обратилась к нарушительнице Сердючка.

Напомним, ранее мы писали, что Данилко разозлил украинцев фото с Пугачевой. А также певец объяснил, почему не собирается переводить свои песни на украинский язык.