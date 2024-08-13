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Відома українська співачка хоче отримати перший інтимний досвід із "Холостяком" Олександром Тереном

13 серпня 2024 18:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
SOWA мріє про те, щоб Терен став її першим чоловіком
Військовий та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українська співачка SOWA натякнула на участь у новому сезоні "Холостяка" та зробила скандальну заяву. Зірка зізналася, що цнотлива і пішла б на проєкт, адже бачить героя шоу Олександра (Терена) Будько своїм першим чоловіком.

Про це вона заявила в програмі "Тур Зірками".

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Нещодавно співачка SOWA презентувала пісню "Троянда". Саме цю квітку герой шоу вручає дівчатам, які пройшли до наступного етапу шоу "Холостяк". Багато українців запідозрили, що виконавиця взяла участь у новому сезоні проєкту.

Сама ж вона не спростовує чутки та натякає на те, що їй подобається Олександр Терен. Окрім того, дівчина мріє про те, щоб отримати із ним свій перший інтимний досвід.

"Чому вирішила взяти участь у шоу "Холостяк"? Знаєте, мені 20 років і я досі цнотлива і саме це й сприяло тому, що я хотіла в шоу. В мене була мрія потрапити в це шоу. Я буду випробовувати свої сили до кінця, навіть якщо мені буде 25 років і я буду цнотлива. Я би хотіла позбавитися цноти саме з таким чоловіком як наш цьогорічний Холостяк", — зізналася виконавиця.

Зірка впевнена, що Олександра не злякає той факт, що вона цнотлива.

"Олександр дуже мужній і досвідчений чоловік. Мені здається, що його може налякати моя мама, адже у мене з нею дуже прив'язані стосунки. Уявімо, що десь в паралельному світі, я виграла "Холостяка", то моя мама буд однозначно зі мною", — додала вона.

SOWA додала, що не зберігає весь цей час цноту заради Терена та зізналася, що так просто склалися життя і вона досі не знайшла чоловіка, з яким би сама захотіла інтиму.

Нагадаємо, ми розповідали про гонорар ведучого шоу Григорія Решетника. А також серед учасниць "Холостяка" опинилася подруга скандальної художниці Соні Морозюк.  

шоу Холостяк відносини українські зірки кохання Олександр "Терен" Будько

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