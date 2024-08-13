SOWA мечтает о том, чтобы Терен стал ее первым мужем

Военный и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Украинская певица SOWA намекнула на участие в новом сезоне "Холостяка" и сделала скандальное заявление. Звезда призналась, что целомудренная и пошла бы на проект, ведь видит героя шоу Александра (Терена) Будько в роли своего первого мужчины.

Об этом она заявила в программе "Тур Зірками".

Читайте также:

SOWA мечтает об Александре Терене

Недавно певица SOWA представила песню "Троянда". Именно этот цветок герой шоу вручает девушкам, прошедшим в следующий этап шоу "Холостяк". Многие украинцы заподозрили, что исполнительница приняла участие в новом сезоне проекта.

Сама она не опровергает слухи и намекает на то, что ей нравится Александр Терен. Кроме того, девушка мечтает получить с ним свой первый интимный опыт.

"Почему решила принять участие в шоу "Холостяк"? Знаете, мне 20 лет и я до сих пор целомудренная и именно это и способствовало тому, что я хотела в шоу. У меня была мечта попасть в это шоу. Я буду испытывать свои силы до конца, даже если мне будет 25 лет и я буду целомудрена. Я бы хотела избавиться от целомудрия именно с таким мужчиной как наш нынешний Холостяк", — призналась исполнительница.

Звезда уверена, что Александра не испугает тот факт, что она целомудренна.

"Александр очень мужественный и опытный мужчина. Мне кажется, что его может испугать моя мама, ведь у меня с ней очень привязанные отношения. Представим, что где-то в параллельном мире, я выиграла "Холостяка", то моя мама будет однозначно со мной ", — добавила она.

SOWA добавила, что не сохраняет все это время целомудрие ради Терена и призналась, что так просто сложилась жизнь и она до сих пор не нашла мужчину, с которым сама захотела бы интима.

Напомним, мы рассказывали о гонораре ведущего шоу Григория Решетника. А также среди участниц "Холостяка" оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.