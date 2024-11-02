Римма Зюбіна згадала як відмовила Андрію Єрмаку — відео

Акторка Римма Зюбіна та політик Андрій Єрмак. Скриншот: YouTube/tv4teua

Акторка Римма Зюбіна дала велике інтерв’ю і розповіла про відносини з теперішнім керівником Офісу президента України, політиком Андрієм Єрмаком. Раніше він був продюсером стрічки "Межа" (2017 рік), в якій зірка грала одну з ролей. Зюбіна зізналась, що отримувала від Єрмака політичну пропозицію.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Балючі теми".

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За словами акторки, коли Андрій Єрмак продюсував копродукційну українсько-словацьку стрічку "Межа", то вона не знала, хто він такий. Тоді Римма вперше почула його прізвище.

"Всюди зустрічав мене з квітами. Мені жоден продюсер ніколи ніякі квіти не надсилав. І ми з ним говорили дуже багато про політику. Я зараз коли дивлюсь, мені здається, що в його оточенні мало людей, які могли б говорити з ним так, як говорила я", — зауважила Зюбіна.

Акторка зазначила, що ще до початку повномасштабної війни отримувала від Єрмака пропозицію балотуватися в мери Ужгорода, звідки вона родом. Втім до команди "Слуг народу" Зюбіна не приєдналась.

"Мені дуже болить, що там (в Ужгороді. — Ред.) відбувається. Я не знаю, як у цій системі щось змінити. У мене немає команди. Я йому це відразу сказала. Я там не живу. Я беру відповідальність тоді, коли розумію, що можу дати результат", — пояснила свою позицію Римма Зюбіна.

Акторка зазначила, що вона вже тривалий час думала, коли та хто поставить їй запитання щодо відносин з політиком. Поза камерою такі розмови були, але в інтерв’ю Зюбіну про Єрмака запитали вперше.

Акторка Римма Зюбіна та тоді ще продюсер Андрій Єрмак. Скриншот: YouTube/baliuchi_temy

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єрмак закликав світ реагувати на агресивні прояви КНДР. Також ми розповідали, що Єрмак заінтригував українців загадковим повідомленням.