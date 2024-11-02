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Відома акторка згадала про пропозицію Єрмака балотуватися в мери

2 листопада 2024 19:38
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Римма Зюбіна згадала як відмовила Андрію Єрмаку — відео
Акторка Римма Зюбіна та політик Андрій Єрмак. Скриншот: YouTube/tv4teua
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Акторка Римма Зюбіна дала велике інтерв’ю і розповіла про відносини з теперішнім керівником Офісу президента України, політиком Андрієм Єрмаком. Раніше він був продюсером стрічки "Межа" (2017 рік), в якій зірка грала одну з ролей. Зюбіна зізналась, що отримувала від Єрмака політичну пропозицію. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Балючі теми"

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За словами акторки, коли Андрій Єрмак продюсував  копродукційну українсько-словацьку стрічку "Межа", то вона не знала, хто він такий. Тоді Римма вперше почула його прізвище. 

"Всюди зустрічав мене з квітами. Мені жоден продюсер ніколи ніякі квіти не надсилав. І ми з ним говорили дуже багато про політику. Я зараз коли дивлюсь, мені здається, що в його оточенні мало людей, які могли б говорити з ним так, як говорила я", — зауважила Зюбіна. 

Акторка зазначила, що ще до початку повномасштабної війни отримувала від Єрмака пропозицію балотуватися в мери Ужгорода, звідки вона родом. Втім до команди "Слуг народу" Зюбіна не приєдналась. 

"Мені дуже болить, що там (в Ужгороді. — Ред.) відбувається. Я не знаю, як у цій системі щось змінити. У мене немає команди. Я йому це відразу сказала. Я там не живу. Я беру відповідальність тоді, коли розумію, що можу дати результат", — пояснила свою позицію Римма Зюбіна.

Акторка зазначила, що вона вже тривалий час думала, коли та хто поставить їй запитання щодо відносин з політиком. Поза камерою такі розмови були, але в інтерв’ю Зюбіну про Єрмака запитали вперше. 

Зюбіна Єрмак
Акторка Римма Зюбіна та тоді ще продюсер Андрій Єрмак. Скриншот: YouTube/baliuchi_temy

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єрмак закликав світ реагувати на агресивні прояви КНДР. Також ми розповідали, що Єрмак заінтригував українців загадковим повідомленням.

Ужгород акторка закордонні зірки Римма Зюбіна Андрій Єрмак

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