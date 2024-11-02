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Актриса вспомнила о предложении Ермака баллотироваться в мэры

2 ноября 2024 19:38
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Римма Зюбина вспомнила, как отказала Андрею Ермаку — видео
Актриса Римма Зюбина и политик Андрей Ермак. Скриншот: YouTube/tv4teua
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Актриса Римма Зюбина дала большое интервью и рассказала об отношениях с нынешним руководителем Офиса президента Украины, политиком Андреем Ермаком. Ранее он был продюсером ленты "Граница" (2017 год), в которой звезда играла одну из ролей. Зюбина призналась, что получала от Ермака политическое предложение.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Балючі теми".

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По словам актрисы, когда Андрей Ермак продюсировал копродукционную украинско-словацкую ленту "Граница", она не знала, кто он такой. Тогда Римма впервые услышала его фамилию.

"Везде встречал меня с цветами. Мне ни один продюсер никогда никаких цветов не присылал. И мы с ним говорили очень много о политике. Я сейчас когда смотрю, мне кажется, что в его окружении мало людей, которые могли бы говорить с ним так, как говорила я", — отметила Зюбина.

Актриса отметила, что еще до начала полномасштабной войны получала от Ермака предложение баллотироваться в мэры Ужгорода, откуда она родом. Впрочем, к команде "Слуг народа" Зюбина не присоединилась.

"Мне очень болит, что там (в Ужгороде. — Ред.) происходит. Я не знаю, как в этой системе что-то изменить. У меня нет команды. Я ему это сразу сказала. Я там не живу. Я беру ответственность тогда, когда понимаю, что могу дать результат", объяснила свою позицию Римма Зюбина.

Актриса отметила, что она уже долгое время думала, когда и кто задаст ей вопрос об отношениях с политиком. Вне камеры такие разговоры были, но в интервью Зюбину о Ермаке спросили впервые.

Зюбина Ермак
Актриса Римма Зюбина и тогда еще продюсер Андрей Ермак. Скриншот: YouTube/baliuchi_temy

Напомним, ранее мы писали, что Ермак призвал мир реагировать на агрессивные проявления КНДР. Также мы рассказывали, что Ермак заинтриговал украинцев загадочным сообщением.

Ужгород актриса зарубежные звезды Римма Зюбина Андрей Ермак

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