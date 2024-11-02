Римма Зюбина вспомнила, как отказала Андрею Ермаку — видео

Актриса Римма Зюбина и политик Андрей Ермак. Скриншот: YouTube/tv4teua

Актриса Римма Зюбина дала большое интервью и рассказала об отношениях с нынешним руководителем Офиса президента Украины, политиком Андреем Ермаком. Ранее он был продюсером ленты "Граница" (2017 год), в которой звезда играла одну из ролей. Зюбина призналась, что получала от Ермака политическое предложение.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Балючі теми".

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Римма Зюбина об отношениях с Андреем Ермаком

По словам актрисы, когда Андрей Ермак продюсировал копродукционную украинско-словацкую ленту "Граница", она не знала, кто он такой. Тогда Римма впервые услышала его фамилию.

"Везде встречал меня с цветами. Мне ни один продюсер никогда никаких цветов не присылал. И мы с ним говорили очень много о политике. Я сейчас когда смотрю, мне кажется, что в его окружении мало людей, которые могли бы говорить с ним так, как говорила я", — отметила Зюбина.

Актриса отметила, что еще до начала полномасштабной войны получала от Ермака предложение баллотироваться в мэры Ужгорода, откуда она родом. Впрочем, к команде "Слуг народа" Зюбина не присоединилась.

"Мне очень болит, что там (в Ужгороде. — Ред.) происходит. Я не знаю, как в этой системе что-то изменить. У меня нет команды. Я ему это сразу сказала. Я там не живу. Я беру ответственность тогда, когда понимаю, что могу дать результат", — объяснила свою позицию Римма Зюбина.

Актриса отметила, что она уже долгое время думала, когда и кто задаст ей вопрос об отношениях с политиком. Вне камеры такие разговоры были, но в интервью Зюбину о Ермаке спросили впервые.

Актриса Римма Зюбина и тогда еще продюсер Андрей Ермак. Скриншот: YouTube/baliuchi_temy

Напомним, ранее мы писали, что Ермак призвал мир реагировать на агрессивные проявления КНДР. Также мы рассказывали, что Ермак заинтриговал украинцев загадочным сообщением.