Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відома акторка започаткувала гурт та підтримала українців arrow

Відома акторка започаткувала гурт та підтримала українців

30 жовтня 2024 16:20
Ганна Корешкова - Редактор
Віра Фарміга випустила кліп, яким закликала перерахувати кошти на допомогу Україні
Метал-гурт The Yagas. Фото: instagram.com/verafarmiga/
Ганна Корешкова - Редактор

Відома голлівудська акторка та співачка із українським корінням Віра Фарміга започаткувала власний метал-гурт The Yagas. Музиканти випустили свій перший кліп на сингл "The Crying Room", в якому закликали шанувальників перерахувати кошти на допомогу українцям.

Відео було опубліковано на YouTube.

Читайте також:

Віра Фарміга закликала допомогти українцям

Дія кліпу розгортається у мальовничому лісі та старовинній церкві. Віра з'являється у кадрі з одним із музикантів гурту у довгій чорній мереживній сукні та фаті в тон. Сумна героїня йде до могили, що прикрашена жовто-блакитними квітами.

Ймовірно, вона поховала свого коханого та горює за ним. Можна припустити, що такими кадрами музиканти натякнули на страшну війну в Україні та на те, що щодня сотні жінок в нашій країні стають вдовами.

Наприкінці кліпу гурт закликав свою аудиторію допомогти українцям.

"Це відео присвячується сміливому народу України. За посиланнями в описі ви можете дізнатися більше про те, як можете йому допомогти", — йдеться наприкінці відео.

Нагадаємо, раніше українка Іванна Сахно підтримала українських олімпійців. А також фронтмен гурту Imagine Dragons у розпал концерту підняв прапор України.

UNITED 24 закордонні зірки кліп війна в Україні співачка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

16:39 Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

16:39 Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово