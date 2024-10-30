Віра Фарміга випустила кліп, яким закликала перерахувати кошти на допомогу Україні

Метал-гурт The Yagas. Фото: instagram.com/verafarmiga/

Відома голлівудська акторка та співачка із українським корінням Віра Фарміга започаткувала власний метал-гурт The Yagas. Музиканти випустили свій перший кліп на сингл "The Crying Room", в якому закликали шанувальників перерахувати кошти на допомогу українцям.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Дія кліпу розгортається у мальовничому лісі та старовинній церкві. Віра з'являється у кадрі з одним із музикантів гурту у довгій чорній мереживній сукні та фаті в тон. Сумна героїня йде до могили, що прикрашена жовто-блакитними квітами.

Ймовірно, вона поховала свого коханого та горює за ним. Можна припустити, що такими кадрами музиканти натякнули на страшну війну в Україні та на те, що щодня сотні жінок в нашій країні стають вдовами.

Наприкінці кліпу гурт закликав свою аудиторію допомогти українцям.

"Це відео присвячується сміливому народу України. За посиланнями в описі ви можете дізнатися більше про те, як можете йому допомогти", — йдеться наприкінці відео.

Нагадаємо, раніше українка Іванна Сахно підтримала українських олімпійців. А також фронтмен гурту Imagine Dragons у розпал концерту підняв прапор України.