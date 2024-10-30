Вера Фармига выпустила клип, которым призвала перечислить средства в помощь Украине

Металл-группа The Yagas. Фото: instagram.com/verafarmiga/

Известная голливудская актриса и певица с украинскими корнями Вера Фармига основала собственную металл-группу The Yagas. Музыканты выпустили свой первый клип на сингл The Crying Room, в котором призвали поклонников перечислить средства на помощь украинцам.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Действие клипа разворачивается в живописном лесу и старинной церкви. Вера появляется в кадре с одним из музыкантов группы в длинном черном кружевном платье и фате в тон. Грустная героиня идет к могиле, украшенной желто-голубыми цветами.

Вероятно, она похоронила своего возлюбленного и горюет за ним. Можно предположить, что такими кадрами музыканты намекнули на страшную войну в Украине и на то, что ежедневно сотни женщин в нашей стране становятся вдовами.

В конце клипа группа призвала свою аудиторию помочь украинцам.

"Это видео посвящается смелому народу Украины. По ссылкам в описании вы можете узнать больше о том, как можете ему помочь", — говорится в конце видео.

Напомним, ранее украинка Иванна Сахно поддержала украинских олимпийцев. А также фронтмен группы Imagine Dragons в разгар концерта поднял флаг Украины.