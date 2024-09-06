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Ведучий шоу "Поле" зізнався, що він думає про виїзд Потапа й Олега Винника за кордон

6 вересня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Фіма Константиновський засудив Потапа і Олега Винника за виїзд за кордон
Український ведучий Фіма Константиновський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український актор, телеведучий і гуморист Фіма Константиновський дав відверте інтерв’ю. У ньому ведучий розважального шоу "Поле" зізнався, що він думає про українців, які під час повномасштабного вторгнення повтікали за кордон.

Інтерв’ю у Фіми Константиновського взяв Анатолій Анатоліч на каналі "Зе Інтерв’юер" в YouTube.

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Колишній ведучий шоу про стосунки "Кохання на виживання" прокоментував виїзд репера Потапа і Олега Винника за кордон під час війни. Він вважає, що якби всі ці люди записали відео на початку війни з бажанням повернутися, ставлення було б інакшим.

"Якби Потап, всі ці люди, навіть до кінця 2022 року записали відео, на якому вони кажуть: "Я злякався, я звалив, але я хочу повернутися, я не хочу отримувати хейт", а замість того "Дика дичка", "Я — волонтер"... Я нормально ставлюся до тих, хто виїхав за кордон, щоб врятувати своїх дітей, близьких. Але коли ти виїжджаєш, щоб перечекати… Таких людей я не поважаю, таких, як Олег (Винник. — Ред.) і Льоша (Потап. — Ред.)", — заявив Фіма Константиновський.

Интервью Анатолия Анатолича и Фимы Константиновского
Інтерв'ю Анатолія Анатоліча і Фіми Константиновського. Фото: скриншот з YouTube

Також український актор зізнався, що на початку вторгнення йому багато хто пропонував виїхати за кордон, але він не зміг кинути людей, яких він любить. 

"На початку багато людей пропонували виїхати якось незаконно. У мене було мажорне дитинство, і я з того часу хочу бути, як всі. Я бачу, що є мої друзі, вони залишаться, а я поїду, і що? Для мене це було абсолютно неможливо", — також зізнається український актор.

Фіма Константиновський про те, чому не на фронті

Український актор відповів на всі закиди хейтерів стосовно того, чому він не служить у складі ЗСУ. За словами Фіми, йому дуже страшно, але він намагається допомагати військовим, як може.

"Я не на фронті, бо мені страшно. І я розумію, що тим, хто там, теж страшно. Коли пишуть: "А чого не на фронті?". Я намагаюсь робити стільки, щоб мені було не соромно перед тими, хто зараз на фронті. Допомагати, наскільки я можу", — зізнався Фіма Константиновський.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Фіма Константиновський розкрив деталі про стан пораненого актора Віктора Розового. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Фіма Константиновський показав результати радикального схуднення. 

Також ми повідомляли про те, що актор і ведучий Фіма Константиновський після розлучення показав нову кохану. 

шоу-бізнес Анатолій Анатоліч українські зірки Фіма Константиновський

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