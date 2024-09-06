Фима Константиновский осудил Потапа и Олега Винника за выезд за границу

Украинский ведущий Фима Константиновский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, телеведущий и юморист Фима Константиновский дал откровенное интервью. В нем ведущий развлекательного шоу "Поле" признался, что он думает об украинцах, которые во время полномасштабного вторжения сбежали за границу.

Интервью у Фимы Константиновского взял Анатолий Анатолич на канале "Зе Інтерв'юер" в YouTube.

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Бывший ведущий шоу об отношениях "Кохання на виживання" прокомментировал выезд рэпера Потапа и Олега Винника за границу во время войны. Он считает, что если бы все эти люди записали видео в начале войны с желанием вернуться, отношение было бы другим.

"Если бы Потап, все эти люди, даже до конца 2022 года записали видео, на котором они говорят: "Я испугался, я свалил, но я хочу вернуться, я не хочу получать хейт", а вместо того "Дика дичка", "Я — волонтер"... Я нормально отношусь к тем, кто выехал за границу, чтобы спасти своих детей, близких. Но когда ты уезжаешь, чтобы переждать… Таких людей я не уважаю, таких, как Олег (Винник, — Ред.) и Леша (Потап, — Ред.)", — заявил Фима Константиновский.

Интервью Анатолия Анатолича и Фимы Константиновского. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский актер признался, что в начале вторжения ему многие предлагали уехать за границу, но он не смог бросить людей, которых он любит.

"В начале многие люди предлагали уехать как-то незаконно. У меня было мажорное детство, и я с тех пор я хочу быть, как все. Я вижу, что есть мои друзья, они останутся, а я уеду, и что? Для меня это было абсолютно невозможно", — также признается украинский актер.

Фима Константиновский о том, почему не на фронте

Украинский актер ответил на все упреки хейтеров касательно того, почему он не служит в составе ВСУ. По словам Фимы, ему очень страшно, но он пытается помогать военным, как может.

"Я не на фронте, потому что мне страшно. И я понимаю, что тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут: "А чего не на фронте?". Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед тем, кто сейчас на фронте. Помогать, насколько я могу", — признался Фима Константиновский.

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