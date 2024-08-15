Блогерка Verba на останньому місяці вагітності — фото майбутньої матусі

Вагітна блогерка Verba зі своєю подругою. Фото: Instagram Verba

Молода українська блогерка-мільйонниця Verba (Юлія Вербинець, — Ред.) показала, який вигляд вона має на останньому місяці вагітності. Інфлюенсерка з Івано-Франківська похизувалася великим животом у спідній білизні чорного кольору.

Відповідні світлини Verba оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Verba на останньому місяці вагітності

Молода блогерка Verba, яка ось-ось повинна вже народити, показала свій живіт на останньому місяці вагітності. Дівчина відвідала магазин жіночої білизни і придбала там собі красивий чорний комплект, заявивши про те, що вона хоче мати прекрасний вигляд до самого кінця.

На світлинах Verba стоїть у гардеробній в одній спідній білизні з великим животом, заявивши про те, що вона вже на дев’ятому місяці вагітності. Причому, на фотографіях немає жодного фотошопу, тобто, дівчина показала себе такою, як вона є.

Блогерка Verba на останньому місяці вагітності. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Verba

Помітивши, що у блогерки вже такий великий живіт, її фоловери не змогли промовчати і почали залишати свої коментарі.

Такий вигляд мати на дев’ятому місяці, це треба бути чарівницею. Просто вау

Найпрекрасніша фігура, яка тільки може бути у жінки

Який гарненький акуратний животик, моє ж ти сонечко

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Вагітність Verba

З моменту, як блогерка-мільйонниця Verba оголосила про свою вагітність, її сторінка почала заповнюватися різними фото і відео того, як триває цей період її життя. Дівчина показує геть усе, що пов’язане з вагітністю, наприклад, вона влаштовувала гендер-паті, де дізналася, що в неї буде дівчинка, робила обстеження тощо.

Гендер-паті блогерки Verba. Фото: Instagram Verba

Зараз Verba вже на останньому місяці вагітності та активно готується до народження донечки.

Блогерка Verba, яка чекає на дитину. Фото: Instagram Verba

Нагадаємо, ми писали про те, що вагітна українська блогерка Verba дізналася стать дитини на гендер-паті.

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Verba шокувала новиною про свою вагітність.

Також ми повідомляли про те, що молода блогерка Verba розповіла про нестерпний токсикоз під час вагітності.