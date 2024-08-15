Блогер Verba на последнем месяце беременности — фото будущей мамочки

Беременный блогер Verba со своей подругой. Фото: Instagram Verba

Молодой украинский блогер-миллионник Verba (Юлия Вербинец, — Ред.) показала, как она выглядит на последнем месяце беременности. Инфлюэнсер из Ивано-Франковска похвасталась большим животом в нижнем белье черного цвета.

Соответствующие фотографии Verba обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Verba на последнем месяце беременности

Молодой блогер Verba, которая вот-вот должна уже родить, показала свой живот на последнем месяце беременности. Девушка посетила магазин женского белья и приобрела там себе красивый черный комплект, заявив о том, что она хочет выглядеть прекрасно до самого конца.

На фотографиях Verba стоит в гардеробной в одном нижнем белье с большим животом, заявив о том, что оно уже на девятом месяце беременности. Причем, на фотографиях нет никакого фотошопа, то есть, девушка показала себя такой, как она есть.

Блоггерша Verba на последнем месяце беременности. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото

Заметив, что у блогера уже такой большой живот, ее фолловеры не смогли промолчать и стали оставлять свои комментарии.

Так выглядеть на девятом месяце, это надо быть волшебницей. Просто вау

Самая прекрасная фигура, которая только может быть у женщины

Какой хорошенький аккуратный животик, мое же ты солнышко

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Беременность Verba

С момента, как блогер-миллионник Verba объявила о своей беременности, ее страница начала заполняться разными фото и видео того, как длится этот период ее жизни. Девушка показывает все, что связано с беременностью, например, она устраивала гендер-пати, где узнала, что у нее будет девочка, делала обследование и т.д.

Гендер-пати блогера Verba. Фото: Instagram Verba

Сейчас Verba уже на последнем месяце беременности и активно готовится к рождению дочери.

Блогер Verba, которая ждет ребенка. Фото: Instagram Verba

Напомним, мы писали о том, что беременный украинский блогер Verba узнала пол ребенка на гендер-пати.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Verba шокировала новостью о своей беременности.

Также мы сообщали о том, что молодой блогер Verba рассказала о невыносимом токсикозе во время беременности.