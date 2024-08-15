Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Беременный блогер-миллионник в черном белье показала живот на последних сроках arrow

Беременный блогер-миллионник в черном белье показала живот на последних сроках

15 августа 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Блогер Verba на последнем месяце беременности — фото будущей мамочки
Беременный блогер Verba со своей подругой. Фото: Instagram Verba
Галина Войтенко - Редактор

Молодой украинский блогер-миллионник Verba (Юлия Вербинец, — Ред.) показала, как она выглядит на последнем месяце беременности. Инфлюэнсер из Ивано-Франковска похвасталась большим животом в нижнем белье черного цвета.

Соответствующие фотографии Verba обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

Читайте также:

Verba на последнем месяце беременности

Молодой блогер Verba, которая вот-вот должна уже родить, показала свой живот на последнем месяце беременности. Девушка посетила магазин женского белья и приобрела там себе красивый черный комплект, заявив о том, что она хочет выглядеть прекрасно до самого конца.

На фотографиях Verba стоит в гардеробной в одном нижнем белье с большим животом, заявив о том, что оно уже на девятом месяце беременности. Причем, на фотографиях нет никакого фотошопа, то есть, девушка показала себя такой, как она есть.

Публикация со страницы Verba
Блоггерша Verba на последнем месяце беременности. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото

Заметив, что у блогера уже такой большой живот, ее фолловеры не смогли промолчать и стали оставлять свои комментарии.

  • Так выглядеть на девятом месяце, это надо быть волшебницей. Просто вау
  • Самая прекрасная фигура, которая только может быть у женщины
  • Какой хорошенький аккуратный животик, мое же ты солнышко
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Беременность Verba

С момента, как блогер-миллионник Verba объявила о своей беременности, ее страница начала заполняться разными фото и видео того, как длится этот период ее жизни. Девушка показывает все, что связано с беременностью, например, она устраивала гендер-пати, где узнала, что у нее будет девочка, делала обследование и т.д.

Гендер-паты блоггера Verba
Гендер-пати блогера Verba. Фото: Instagram Verba

Сейчас Verba уже на последнем месяце беременности и активно готовится к рождению дочери.

Блогер Verba, которая ждет ребенка
Блогер Verba, которая ждет ребенка. Фото: Instagram Verba

Напомним, мы писали о том, что беременный украинский блогер Verba узнала пол ребенка на гендер-пати.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Verba шокировала новостью о своей беременности.

Также мы сообщали о том, что молодой блогер Verba рассказала о невыносимом токсикозе во время беременности.

блогеры шоу-бизнес украинские звезды Verba

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:27 Зеленский на Ставке заслушал доклад Сырского по поводу боев в Курской области

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

15:10 В Украине вырастет тариф на воду — где ждать повышения цен с 1 сентября

15:10 Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект

15:10 Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:07 Новая традиция ко Дню Независимости — украинцев призывают готовить пироги

14:57 Сокрушительные последствия обстрелов Одесчины для ее соседей, — министр Молдовы

14:37 США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда

14:36 Молдова и Украина подписали соглашение о экологической безопасности

14:30 В Белгородской области введен режим СЧ федерального уровня — в чем причина

15:27 Зеленский на Ставке заслушал доклад Сырского по поводу боев в Курской области

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

15:10 В Украине вырастет тариф на воду — где ждать повышения цен с 1 сентября

15:10 Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект

15:10 Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:07 Новая традиция ко Дню Независимости — украинцев призывают готовить пироги

14:57 Сокрушительные последствия обстрелов Одесчины для ее соседей, — министр Молдовы

14:37 США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда

14:36 Молдова и Украина подписали соглашение о экологической безопасности

14:30 В Белгородской области введен режим СЧ федерального уровня — в чем причина

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения