Концерт до Дня Незалежності 24 серпня — коли і де дивитися святкову програму

Концерт "Музична платмформа". Фото: Master Management 360

В Україні до Дня Незалежності, 24 серпня, на телеекранах покажуть прем'єру святкового концерту "Музична платформа". На ньому виступлять українські виконавці з хітами та новими композиціями.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент та PR артистів і подій.

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Концерт до Дня Незалежності

Концепція проєкту концерту міститиме особливий меседж для глядачів.



"Музика завжди на часі, особливо, як інструмент єднання нації і підтримки ментального здоров’я. Це особливий концерт до Дня Незалежності нашої країни. Найкращі артисти зробили попурі із своїх пісень, прем'єри, нове звучання відомих хітів. Кожен хто виходив на сцену мав свій особливий меседж. Україна непереможна!" — розказав про концепцію проєкту продюсер та ведучий Геннадій Вітер.

Виступ MONATIK. Фото: Master Management 360

WELLBOY виконує пісню на концерті. Фото: Master Management 360

У концерті співатимуть: Оля Полякова, MONATIK, Наталія Могилевська, Артем Пивоваров, Тарас Петриненко і Тетяна Горобець, DISCOMAN, Максим Бородін, KOLA, гурт ТІК, MELOVIN, CHEEV, PARENIUK, Аня Добриднєва, DOMIY, WELLBOY та інші виконавці.

Ольга Полякова виступає перед аудиторією. Фото: Master Management 360

Незмінна ведуча проєкту Марія Орлова заінтригувала глядачів — вони зможуть почути нові хіти від улюблених виконавців.

"Музична платформа до Дня Незалежності" - це пісенна подорож нашою країною, яка обʼєднала на одній сцені найпопулярніших музикантів. Глядачі почують не тільки хіти цього року, а й знакові пісні країни за роки незалежності. І, звичайно, слова підтримки нашим захисникам від артистів та безсумнівної віри у нашу Перемогу!" — сказала вона.

Концерт "Музична платформа". Фото: Master Management 360

MELOVIN виконує пісню. Фото: Master Management 360

Де подивитися концерт "Музична платформа"

Прем'єру концерту покажуть на телеканалі "1+1 Україна". Дивіться 24 серпня прем'єра концерту до Дня незалежності "Музична платформа" о 22:10.

