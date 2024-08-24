Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинцам покажут ко Дню Независимости премьеру концерта "Музыкальная платформа" — где смотреть arrow

Украинцам покажут ко Дню Независимости премьеру концерта "Музыкальная платформа" — где смотреть

24 августа 2024 12:09
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Концерт ко Дню Независимости 24 августа - когда и где смотреть праздничную программу
Концерт "Музыкальная платформа". Фото: Master Management 360
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине ко Дню Независимости, 24 августа, на телеэкранах будет показана премьера праздничного концерта "Музыкальная платформа". На нем выступят украинские исполнители с хитами и композициями.

Об этом сообщил менеджмент и PR артистов и событий.

Читайте также:

Концерт ко Дню Независимости

Концепция проекта концерта будет содержать особый зрительский месседж.

"Музыка всегда актуальна, особенно, как инструмент единения нации и поддержания ментального здоровья. Это особый концерт ко Дню Независимости нашей страны. Лучшие артисты сделали попурри из своих песен, премьеры, новое звучание известных хитов. Каждый кто выходил на сцену имел свой особый месседж. Украина непобедима!" — рассказал о концепции проекта продюсер и ведущий Геннадий Ветер.

День независимости концерт
Выступление MONATIK. Фото: Master Management 360
Концерт в день независимости
WELLBOY исполняет песню на концерте. Фото: Master Management 360

В концерте будут петь: Оля Полякова, MONATIK, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, DISCOMAN, Максим Бородин, KOLA, группа ТІК, MELOVIN, CHEEV, PARENIUK, Аня Добрыднева, DOMIY, WELLBOY и другие.

Выступления в день независимости
Ольга Полякова выступает перед аудиторией. Фото: Master Management 360

Неизменная ведущая проекта Мария Орлова заинтриговала зрителей – они смогут услышать новые хиты любимых исполнителей.

"Музыкальная платформа ко Дню Независимости" — это песенное путешествие по нашей стране, объединившей на одной сцене самых популярных музыкантов. Зрители услышат не только хиты в этом году, но знаковые песни страны за годы независимости. И, конечно, слова поддержки нашим защитникам от артистов и несомненной веры в нашу Победу!" — сказала она.

День независимости концерт
Концерт "Музыкальная платформа". Фото: Master Management 360
Концерт в Киеве
MELOVIN исполняет песню. Фото: Master Management 360

Где посмотреть концерт "Музыкальная платформа"

Премьеру концерта покажут на телеканале "1+1 Україна". Смотрите 24 августа премьера концерта ко Дню независимости "Музыкальная платформа" в 22:10 .

концерт Украина телевидение День Независимости 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:59 В Одессе почтили память погибших за независимость Украины

12:57 Россияне нанесли сокрушительные удары по Херсону — есть жертвы

12:54 Доллар приближается к 42 грн — что будет с курсом на следующей неделе

12:49 День Независимости Украины — в Google показали новый праздничный дудл

12:44 Стало известно, сколько Шахтер заплатит за аренду стадиона для матчей Лиги чемпионов

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

12:40 День Независимости — знают ли львовяне, где расположен географический центр Украины

12:39 Экс-командир "Азова" Жорин поздравил с Днем Независимости и обратился к украинцам

12:28 Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

12:19 Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця", — Зеленский

12:59 В Одессе почтили память погибших за независимость Украины

12:57 Россияне нанесли сокрушительные удары по Херсону — есть жертвы

12:54 Доллар приближается к 42 грн — что будет с курсом на следующей неделе

12:49 День Независимости Украины — в Google показали новый праздничный дудл

12:44 Стало известно, сколько Шахтер заплатит за аренду стадиона для матчей Лиги чемпионов

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

12:40 День Независимости — знают ли львовяне, где расположен географический центр Украины

12:39 Экс-командир "Азова" Жорин поздравил с Днем Независимости и обратился к украинцам

12:28 Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

12:19 Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця", — Зеленский

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту