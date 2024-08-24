Концерт ко Дню Независимости 24 августа - когда и где смотреть праздничную программу

Концерт "Музыкальная платформа". Фото: Master Management 360

В Украине ко Дню Независимости, 24 августа, на телеэкранах будет показана премьера праздничного концерта "Музыкальная платформа". На нем выступят украинские исполнители с хитами и композициями.

Об этом сообщил менеджмент и PR артистов и событий.

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Концепция проекта концерта будет содержать особый зрительский месседж.



"Музыка всегда актуальна, особенно, как инструмент единения нации и поддержания ментального здоровья. Это особый концерт ко Дню Независимости нашей страны. Лучшие артисты сделали попурри из своих песен, премьеры, новое звучание известных хитов. Каждый кто выходил на сцену имел свой особый месседж. Украина непобедима!" — рассказал о концепции проекта продюсер и ведущий Геннадий Ветер.

Выступление MONATIK. Фото: Master Management 360

WELLBOY исполняет песню на концерте. Фото: Master Management 360

В концерте будут петь: Оля Полякова, MONATIK, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, DISCOMAN, Максим Бородин, KOLA, группа ТІК, MELOVIN, CHEEV, PARENIUK, Аня Добрыднева, DOMIY, WELLBOY и другие.

Ольга Полякова выступает перед аудиторией. Фото: Master Management 360

Неизменная ведущая проекта Мария Орлова заинтриговала зрителей – они смогут услышать новые хиты любимых исполнителей.

"Музыкальная платформа ко Дню Независимости" — это песенное путешествие по нашей стране, объединившей на одной сцене самых популярных музыкантов. Зрители услышат не только хиты в этом году, но знаковые песни страны за годы независимости. И, конечно, слова поддержки нашим защитникам от артистов и несомненной веры в нашу Победу!" — сказала она.

Концерт "Музыкальная платформа". Фото: Master Management 360

MELOVIN исполняет песню. Фото: Master Management 360

Где посмотреть концерт "Музыкальная платформа"

Премьеру концерта покажут на телеканале "1+1 Україна". Смотрите 24 августа премьера концерта ко Дню независимости "Музыкальная платформа" в 22:10 .