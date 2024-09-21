День Херсона 21 вересня — зірки шоу-бізнеса порилюднили привітання

Херсон. Фото ілюстративне: Findway

Сьогодні, у третю суботу вересня, свій День народження святкує місто Херсон. Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк привітав місто та його мешканців з цим святом.

Привітальне відео Кондратюка оприлюднив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у суботу, 21 вересня.

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День народження міста Херсон

"Шановні херсонці, шановні захисники Херсону! Я вітаю вас з днем міста. Місто яке щодня обстрілюється російськими фашистами. Місто, в якому жити дуже складно і небезпечно", — сказав Кондратюк.

Кондратюк наголосив, що кожного ранку він починає читання новин з ситуації у Херсоні та Херсонській області.

"Я дуже хочу почати день з новини, що Херсон сьогодні не обстрілювався. Або, ще краще, Збройні сили України почали звільнення лівобережної Херсонщини", — розповів ведучий.

Насотанок Кондратюк побажав херсонцям здоров'я, оптимізму та віриу перемогу.

Окрім Кондратюка, херсонців із Днем міста привітали і інші зірки та представники шоу-бізнесу.

Нагадаємо, вчора у Херсоні пролунали вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що внаслідок удару по Дніпровському району Херсона загинув 27-річний чоловік.