День Херсона 21 вересня — зірки шоу-бізнеса порилюднили привітання

Українські зірки шоу-бізнесу тепло привітали прифронтовий Херсон із Днем міста
Сьогодні, у третю суботу вересня, свій День народження святкує місто Херсон. Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк привітав місто та його мешканців з цим святом.
Привітальне відео Кондратюка оприлюднив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у суботу, 21 вересня.
День народження міста Херсон
"Шановні херсонці, шановні захисники Херсону! Я вітаю вас з днем міста. Місто яке щодня обстрілюється російськими фашистами. Місто, в якому жити дуже складно і небезпечно", — сказав Кондратюк.
Кондратюк наголосив, що кожного ранку він починає читання новин з ситуації у Херсоні та Херсонській області.
"Я дуже хочу почати день з новини, що Херсон сьогодні не обстрілювався. Або, ще краще, Збройні сили України почали звільнення лівобережної Херсонщини", — розповів ведучий.
Насотанок Кондратюк побажав херсонцям здоров'я, оптимізму та віриу перемогу.
Окрім Кондратюка, херсонців із Днем міста привітали і інші зірки та представники шоу-бізнесу.
Нагадаємо, вчора у Херсоні пролунали вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.
Також ми писали, що внаслідок удару по Дніпровському району Херсона загинув 27-річний чоловік.
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