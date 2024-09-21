День Херсона 21 сентября — звезды шоу-бизнеса полюднили поздравления

Украинские звезды шоу-бизнеса тепло поздравили прифронтовый Херсон с Днем города
Сегодня, в третью субботу сентября, свой День рождения отмечает город Херсон. Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поздравил город и жителей с этим праздником.
Приветственное видео Кондратюка обнародовал глава Херсонской МВА Роман Мрочко в субботу, 21 сентября.
День рождения города Херсон
"Уважаемые херсонцы, уважаемые защитники Херсона! Я поздравляю вас с днем города. Город, который каждый день обстреливается российскими фашистами. Город, в котором жить очень сложно и опасно", — сказал Кондратюк.
Кондратюк подчеркнул, что каждое утро он начинает чтение новостей по ситуации в Херсоне и Херсонской области.
"Я очень хочу начать день с новости, что Херсон сегодня не обстреливался. Или еще лучше, Вооруженные силы Украины начали освобождение левобережной Херсонщины", — рассказал ведущий.
Также Кондратюк пожелал херсонцам здоровья, оптимизма и веры в победу.
Кроме Кондратюка, херсонцев с Днем города приветствовали и другие звезды и представители шоу-бизнеса.
К поздравлениям присоединилась также певица Светлана Тарабарова.
"Мой родной Херсон, мой родной город! А во время войны ты показал всей Украине, что такое характер, крепость, несокрушимость!", — отметила певица.
Также Херсонцев поздравил Юрий Великий, актер "95 Квартала".
"Херсонцы, поздравляю вас с Днем города! Все Украина гордится вашей смелостью и отвагой!", — отметил актер.
Напомним, вчера в Херсоне раздались взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.
Также мы писали, что в результате удара по Днепровскому району Херсона погиб 27-летний мужчина.
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