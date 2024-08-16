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Учасник "Холостячки", який боровся за серце Мішиної, зізнався, чому приховує кохану

16 серпня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Холостячка з Ксенією Мішиною — чому фіналіст шоу Олексій Тригубенко приховує свою кохану
Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український підприємець і фіналіст першого сезону романтичного шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів Славі Дьоміну про своє особисте життя. Учасник проєкту, який боровся за серце Ксенії Мішиної, розповів про те, чому він приховує свою кохану.

Інтерв’ю з Олексієм Тригубенком Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Олексій Тригубенко про свою кохану

Учасник "Холостячки" взагалі не показує свою кохану, яка, до речі, народила йому сина. Він геть не хоче обговорювати навіть цю тему в інтерв’ю і комусь про це розповідати. Він наголошує, що щойно вони будуть готові показати себе разом на публіку, вони це зроблять.

"Я взагалі цю тему не обговорюю в інтерв’ю, нікому не розповідаю. Коли ми будемо готові, якщо вона буде не проти, то тоді ми це зробимо. У неї є своя позиція, і треба її поважати. Я не змушую, я показую, які "плюси" можуть з цього бути, і треба зробити все, щоб цих "плюсів" було більше", — зізнається Олексій Тригубенко.

Интервью Славы Демина и Алексея Тригубенко
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Олексія Тригубенка. Фото: скриншот з YouTube

Однак все ж таки фіналіст шоу "Холостячка" розповів про свою кохану, але тільки те, що вона старша за нього. Олексій пояснює, чому він обрав жінку, яка старша, і чим саме приваблюють його дівчата, вік яких більший, ніж у нього.

"Мені якось завжди подобалися дівчата старші за мене. У них досвід є, якась жіночність, чомусь це мене більше приваблює", — також додає фіналіст романтичного телепроєкту "Холостячка".

Участь Олексія Тригубенка у шоу "Холостячка"

Підприємець Олексій Тригубенко прийшов на романтичне шоу "Холостячка", щоб поборотися за серце головної героїні Ксенії Мішиної. У проєкті чоловік майже одразу підкорив співачку, дійшовши до самого фіналу, однак вона обрала іншого — коміка Олександра Еллерта.

Съемки шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной
Зйомки шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, ми писали про те, що учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич показав себе повністю голим. 

Раніше ми розповідали про те, що учасник шоу "Холостячка" Максим Тарапата підігрів чутки про роман зі Златою Огнєвіч.

Також ми повідомляли про те, що фіналіст шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко зізнався, як приховував стосунки під час участі в проєкті. 

Ксенія Мішина Холостячка шоу-бізнес Олексій Тригубенко

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