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Участник "Холостячки", который боролся за сердце Мишиной, признался, почему скрывает любимую

16 августа 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Холостячка с Ксенией Мишиной — почему финалист шоу Алексей Тригубенко скрывает свою любимую
Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский предприниматель и финалист первого сезона романтического шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал Славе Демину о своей личной жизни. Участник проекта, который сражался за сердце Ксении Мишиной, рассказал о том, почему он скрывает свою любимую.

Интервью с Алексеем Тригубенко Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Алексей Тригубенко о своей любимой

Участник "Холостячки" вообще не показывает свою любимую, которая, кстати, родила ему сына. Он не хочет обсуждать даже эту тему в интервью и кому-то об этом рассказывать. Он отмечает, что как только они будут готовы показать себя вместе на публику, они это сделают.

"Я вообще эту тему не обсуждаю в интервью, никому не рассказываю. Когда мы будем готовы, если она будет не против, тогда мы это сделаем. У нее есть своя позиция, и надо ее уважать. Я не заставляю, я показываю, какие "плюсы" могут из этого быть, и нужно сделать все, чтобы этих "плюсов" было больше", — признается Алексей Тригубенко.

Интервью Славы Демина и Алексея Тригубенко
Интервью Славы Демина и Алексея Тригубенко. Фото: скриншот с YouTube

Однако, все же, финалист шоу "Холостячка" рассказал о своей любимой, но только то, что она старше его. Алексей объясняет, почему он выбрал старшую женщину, и чем именно привлекают его девушки, возраст которых больше, чем у него.

"Мне как-то всегда нравились девушки старше меня. У них опыт есть, какая-то женственность, почему-то это меня больше привлекает", — также добавляет финалист романтического телепроекта "Холостячка".

Участие Алексея Тригубенко на шоу "Холостячка"

Предприниматель Алексей Тригубенко пришел на романтическое шоу "Холостячка", чтобы побороться за сердце главной героини Ксении Мишиной. В проекте мужчина почти сразу покорил певицу, дойдя до самого финала, однако, она выбрала другого — комика Александра Эллерта.

Съемки шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной
Съемки шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Напомним, мы писали о том, что участник "Холостячки" Андрей Хветкевич показал себя полностью обнаженным.

Раньше мы рассказывали о том, что участник шоу "Холостячка" Максим Тарапата подогрел слухи о романе со Златой Огневич.

Также мы сообщали о том, что финалист шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко признался, как скрывал отношения во время участия в проекте.

Ксения Мишина Холостячка шоу-бизнес Алексей Тригубенко

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