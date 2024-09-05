На Венеційському кінофестивалі презентували український фільм "Ярослав Мудрий — тесть Європи"

Кадри з фільму "Ярослав Мудрий – тесть Європи". Фото: скриншот YouTube

У вівторок, 3 вересня, на Венеційському кінофестивалі презентували історичну документальну драму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Її відзняли у гібридному жанрі, що поєднує документальне кіно і художню реконструкцію.

Про це повідомляє JetSetter.

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Про український фільм "Ярослав Мудрий — тесть Європи"

Стрічка розповідає про непростий шлях Великого Князя Київського Ярослава Мудрого. Автори показали, як завдяки його правлінню Київська Русь в XI столітті розбудувала міцні зв’язки з найпотужнішими державами тогочасної Європи.

Режисеркою стрічки стала Олеся Ногіна, а співавторами сценарію — Віталій та покійний Дмитро Капранов. Автори фільму підкреслили, що на тлі потужної російської пропаганди важливо нагадати європейцям про важливі епізоди української історії та те, що Київ існував задовго до створення Москви.

"Епоха правління Ярослава Мудрого є однією з найсвітліших сторінок у нашій історії. Знімати фільм про Київ тисячолітньої давнини, коли російської держави ще не існувало, а Середньовічна Україна вже була важливою частиною тодішньої Європи, я вважаю почесною місією. Цю нашу вкрадену історію дуже важливо екранізувати і показувати саме зараз, коли Україна віднаходить заново своє справжнє коріння і несе всьому світу цінності, що були закладені великою мірою ще в ХІ столітті", — розповіла режисерка Олеся Ногіна.

Нагадаємо, фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва показали на Олімпійських іграх у Парижі. А також співачка Злата Огнєвіч написала саундтрек до фільму жахів "Конотопська Відьма".