На Венецианском кинофестивале презентовали украинский фильм "Ярослав Мудрый — тесть Европы"

Фото из фильма "Ярослав Мудрый – тесть Европы". Фото: скриншот YouTube

Во вторник, 3 сентября, на Венецианском кинофестивале презентовали историческую документальную драму "Ярослав Мудрый — тесть Европы". Ее сняли в гибридном жанре, который сочетает документальное кино и художественную реконструкцию.

Об этом сообщает JetSetter.

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Об украинском фильме "Ярослав Мудрый — тесть Европы"

Лента рассказывает о непростом пути Великого Князя Киевского Ярослава Мудрого. Авторы показали, как благодаря его правлению Киевская Русь в XI веке выстроила прочные связи с самыми мощными государствами Европы того времени.

Режиссером фильма стала Олеся Ногина, а соавторами сценария — Виталий и покойный Дмитрий Капранов. Авторы фильма подчеркнули, что на фоне мощной российской пропаганды важно напомнить европейцам о важных эпизодах украинской истории и о том, что Киев существовал задолго до создания Москвы.

"Эпоха правления Ярослава Мудрого является одной из самых светлых страниц в нашей истории. Снимать фильм о Киеве тысячелетней давности, когда русского государства еще не существовало, а Средневековая Украина уже была важной частью тогдашней Европы, я считаю почетной миссией. Эту нашу украденную историю очень важно экранизировать и показывать именно сейчас, когда Украина обретает заново свои настоящие корни и уносит всему миру ценности, которые были заложены во многом еще в XI веке", — рассказала режиссер Олеся Ногина.

Напомним, фильм "Долгое время" Алана Бадоева показали на Олимпийских играх в Париже. А также певица Злата Огневич написала саундтрек к фильму ужасов "Конотопская Ведьма".