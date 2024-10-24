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Травесті-діва Монро вперше прокоментувала чутки про народження сина

24 жовтня 2024 11:30
Валерія Соколенко - Редактор
Монро зізналась, чи справді всиновила дитину — деталі
Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta/
Валерія Соколенко - Редактор

У мережі ширились чутки, що у блогерки Монро народилась дитина. Травесті-діва вперше заговорила на цю тему і розставила всі крапки в цьому питанні.

Про все розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

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Блогерка пояснила, що чутки про народження сина — повна нісенітниця. У своєму блозі вона показує сина подруги Наталії, хлопчика Лева. 

"Я одразу розуміла, що підуть ці розмови. Проте якби хлопчик був мій, я б сказала про це, ви ж мене знаєте. Навіщо приховувати? Я достатньо щира і відкрита. З подругою Наталею, яка нещодавно стала мамою, у нас дуже довгий шлях стосунків, ми партнерки. Тому я їй допомагаю, весь час напохваті", — сказала Монро.

Сама ж травесті-діва не готова до усиновлення. Каже, що це нині завелика відповідальність для неї.

"Ні-ні, дякую. Буду чесною: діти — це відповідальність, до якої я недостатньо готова. Завжди це розуміла, а зараз усвідомила ще більше", — додала блогерка.

Нагадаємо, блогерка Монро зізналась, як минув її перший раз у ліжку з партнером. Також ми розповідали, як травесті-діва заробляє на життя.

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