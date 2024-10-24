Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Травести-дива Монро впервые прокомментировала слухи о рождении сына arrow

Травести-дива Монро впервые прокомментировала слухи о рождении сына

24 октября 2024 11:30
Валерия Соколенко - Редактор
Монро призналась, действительно ли усыновила ребенка.
Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta/
Валерия Соколенко - Редактор

В сети ходили слухи, что у блогера Монро родился ребенок. Травести-дева впервые заговорила на эту тему и расставила все точки в этом вопросе.

Обо всем рассказала в интервью Oboz.ua.

Читайте также:

Монро еще не готова усыновить ребенка

Блогер объяснила, что слухи о рождении сына — полная чушь. В своих соцсетях она показывает сына подруги Натальи, мальчика Льва.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и отрытая. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой", — сказала Монро.

Сама же травести-дива не готова к усыновлению. Говорит, что это сейчас большая ответственность для нее.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети — это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", — добавила блогер.

Напомним, блогер Монро призналась, как прошел ее первый раз в постели с партнером. Также мы рассказывали, как травести-дива зарабатывает на жизнь.

блогеры усыновление ребенка трансгендеры украинские звезды дети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:29 Зеленский сделал резкое заявление о саммите БРИКС в России

12:29 За границу с поддельными правами — на Одесчине задержали иностранца

12:25 Какой штраф заплатят поляки, уничтожившие украинское зерно — первые приговоры

11:59 Одесский активист отсудил 6 тыс. евро у Украины — решение Европейского суда

11:52 Россияне ударили по Купянску — попали в двухэтажный дом

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:48 ПриватБанк предоставил новые возможности в Приват24 — что изменилось

11:29 Оружейный барон — житель Одесчины наладил междугородную торговлю боеприпасами

11:00 В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян

11:00 Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

12:29 Зеленский сделал резкое заявление о саммите БРИКС в России

12:29 За границу с поддельными правами — на Одесчине задержали иностранца

12:25 Какой штраф заплатят поляки, уничтожившие украинское зерно — первые приговоры

11:59 Одесский активист отсудил 6 тыс. евро у Украины — решение Европейского суда

11:52 Россияне ударили по Купянску — попали в двухэтажный дом

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:48 ПриватБанк предоставил новые возможности в Приват24 — что изменилось

11:29 Оружейный барон — житель Одесчины наладил междугородную торговлю боеприпасами

11:00 В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян

11:00 Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре