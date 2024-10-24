Монро призналась, действительно ли усыновила ребенка.

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta/

В сети ходили слухи, что у блогера Монро родился ребенок. Травести-дева впервые заговорила на эту тему и расставила все точки в этом вопросе.

Обо всем рассказала в интервью Oboz.ua.

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Монро еще не готова усыновить ребенка

Блогер объяснила, что слухи о рождении сына — полная чушь. В своих соцсетях она показывает сына подруги Натальи, мальчика Льва.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и отрытая. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой", — сказала Монро.

Сама же травести-дива не готова к усыновлению. Говорит, что это сейчас большая ответственность для нее.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети — это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", — добавила блогер.

Напомним, блогер Монро призналась, как прошел ее первый раз в постели с партнером. Также мы рассказывали, как травести-дива зарабатывает на жизнь.