Монро призналась, действительно ли усыновила ребенка.

Травести-дива Монро впервые прокомментировала слухи о рождении сына
В сети ходили слухи, что у блогера Монро родился ребенок. Травести-дева впервые заговорила на эту тему и расставила все точки в этом вопросе.
Обо всем рассказала в интервью Oboz.ua.
Монро еще не готова усыновить ребенка
Блогер объяснила, что слухи о рождении сына — полная чушь. В своих соцсетях она показывает сына подруги Натальи, мальчика Льва.
"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и отрытая. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой", — сказала Монро.
Сама же травести-дива не готова к усыновлению. Говорит, что это сейчас большая ответственность для нее.
"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети — это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", — добавила блогер.
Напомним, блогер Монро призналась, как прошел ее первый раз в постели с партнером. Также мы рассказывали, как травести-дива зарабатывает на жизнь.
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