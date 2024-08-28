Вбивство Галіни Гатченс: Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном

Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Reuters

Квентін Тарантіно заявив, що хоча Алек Болдвін не несе повної відповідальності за смерть Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", він частково винний. Режисер обговорив смертельну стрілянину 2021 року в недільному епізоді подкасту Білла Мехера Club Random, де він поклав 90% відповідальності на зброяра Ханну Гутьєррес-Рід, а решту провини поклав на Болдвіна.

Про це пише Daily Mail.

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Тарантіно сказав, що він вважає, що актори повинні особисто перевірити свою зброю, щоб переконатися, що в стволі немає куль або інших проблем, перш ніж використовувати її в сценах.

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

"Ця ситуація, я вважаю, що я досить справедливий, кажучи, що зброяр — людина, яка відповідала за зброю — на 90% відповідає за все, що відбувається, коли справа доходить до цієї зброї...але, але, але, але, але...актор несе 10% відповідальності. Ви є певною мірою відповідальним партнером", — заявив режисер.

У липні суддя Нью-Мексико закрив справу про ненавмисне вбивство проти Болдвіна після того, як було виявлено, що прокурори помістили важливі докази в неналежну справу, фактично приховавши їх від команди юристів Болдвіна.

Це перевернуло судовий процес у справі Болдвіна, який не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, оскільки його звинувачували в недбалості через випадкову стрільбу бойовою зброєю на зйомках фільму "Іржа" в жовтні 2021 року.

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Прокурори планували представити на суді докази, які, за їхніми словами, свідчать про те, що вогнепальна зброя "не могла б вистрілити, якби не було натиснуто на спусковий гачок" і працювала належним чином перед пострілом. У квітні цього року Гуттіереза-Ріда, зброяра на знімальному майданчику, визнали винним у ненавмисному вбивстві смерті Хатчінса та засудили до 18 місяців позбавлення волі.

Зараз вона відбуває покарання в колонії для дорослих округу Санта-Фе, і її мали викликати для дачі свідчень у справі Болдуіна. У жовтні 2021 року Болдвін репетирував маневр із револьвером, коли пістолет вистрелив, убивши Гатчінс та поранивши режисера Джоела Соузу.

Болдвін не визнав себе винним і стверджував, що пістолет випадково вистрілив після того, як він направив його на Гатчінс і відтягнув курок, коли той вистрілив.

Увечері перед інцидентом шестеро членів знімальної групи звільнилися через занепокоєння щодо безпеки. Болдвіна звинуватили у смерті Гатчінс. Прокуратура відхилила попередні звинувачення, а потім повторно висунула їх після отримання нового аналізу револьвера, який Болдвін направив на Гатчінс.

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Після зйомок у 2021 році зйомки відновилися, але переїхали до Монтани за угодою з чоловіком Гатчінс, Метью Гатчінсом, який є виконавчим продюсерому.

Нагадаємо, родина вбитої Гатчінс жорстко прокоментувала вирок у справі Болдвіна. А раніше стало відомо, що зброярка картини "Іржа" виступила з заявою.