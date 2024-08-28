Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном arrow

Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном

28 серпня 2024 07:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Вбивство Галіни Гатченс: Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном
Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Квентін Тарантіно заявив, що хоча Алек Болдвін не несе повної відповідальності за смерть Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", він частково винний. Режисер обговорив смертельну стрілянину 2021 року в недільному епізоді подкасту Білла Мехера Club Random, де він поклав 90% відповідальності на зброяра Ханну Гутьєррес-Рід, а решту провини поклав на Болдвіна.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Тарантіно висловили думку про стрілянину за участю Алека Болдвіна

Тарантіно сказав, що він вважає, що актори повинні особисто перевірити свою зброю, щоб переконатися, що в стволі немає куль або інших проблем, перш ніж використовувати її в сценах.

 

Актор Алек Болдвін у залі суду
Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

 

"Ця ситуація, я вважаю, що я досить справедливий, кажучи, що зброяр — людина, яка відповідала за зброю — на 90% відповідає за все, що відбувається, коли справа доходить до цієї зброї...але, але, але, але, але...актор несе 10% відповідальності. Ви є певною мірою відповідальним партнером", — заявив режисер.

 

 

У липні суддя Нью-Мексико закрив справу про ненавмисне вбивство проти Болдвіна після того, як було виявлено, що прокурори помістили важливі докази в неналежну справу, фактично приховавши їх від команди юристів Болдвіна. 

Це перевернуло судовий процес у справі Болдвіна, який не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, оскільки його звинувачували в недбалості через випадкову стрільбу бойовою зброєю на зйомках фільму "Іржа" в жовтні 2021 року.

 

Актор Алек Болдвін у залі суду
Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

 

Прокурори планували представити на суді докази, які, за їхніми словами, свідчать про те, що вогнепальна зброя "не могла б вистрілити, якби не було натиснуто на спусковий гачок" і працювала належним чином перед пострілом. У квітні цього року Гуттіереза-Ріда, зброяра на знімальному майданчику, визнали винним у ненавмисному вбивстві смерті Хатчінса та засудили до 18 місяців позбавлення волі.

Зараз вона відбуває покарання в колонії для дорослих округу Санта-Фе, і її мали викликати для дачі свідчень у справі Болдуіна. У жовтні 2021 року Болдвін репетирував маневр із револьвером, коли пістолет вистрелив, убивши Гатчінс та поранивши режисера Джоела Соузу.

Болдвін не визнав себе винним і стверджував, що пістолет випадково вистрілив після того, як він направив його на Гатчінс і відтягнув курок, коли той вистрілив.

Увечері перед інцидентом шестеро членів знімальної групи звільнилися через занепокоєння щодо безпеки. Болдвіна звинуватили у смерті Гатчінс. Прокуратура відхилила попередні звинувачення, а потім повторно висунула їх після отримання нового аналізу револьвера, який Болдвін направив на Гатчінс.

 

Актор Алек Болдвін у залі суду
Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

 

Після зйомок у 2021 році зйомки відновилися, але переїхали до Монтани за угодою з чоловіком Гатчінс, Метью Гатчінсом, який є виконавчим продюсерому.

Нагадаємо, родина вбитої Гатчінс жорстко прокоментувала вирок у справі Болдвіна. А раніше стало відомо, що зброярка картини "Іржа" виступила з заявою. 

Квентін Тарантіно Алек Болдвін Галина Гатчінс закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

08:00 Українці можуть отримати 8 тис. грн компенсації — умови програми

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку