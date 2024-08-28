Вбивство Галіни Гатченс: Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном

Тарантіно жорстко прокоментував вбивство українки Алеком Болдвіном
Квентін Тарантіно заявив, що хоча Алек Болдвін не несе повної відповідальності за смерть Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", він частково винний. Режисер обговорив смертельну стрілянину 2021 року в недільному епізоді подкасту Білла Мехера Club Random, де він поклав 90% відповідальності на зброяра Ханну Гутьєррес-Рід, а решту провини поклав на Болдвіна.
Про це пише Daily Mail.
Тарантіно висловили думку про стрілянину за участю Алека Болдвіна
Тарантіно сказав, що він вважає, що актори повинні особисто перевірити свою зброю, щоб переконатися, що в стволі немає куль або інших проблем, перш ніж використовувати її в сценах.
"Ця ситуація, я вважаю, що я досить справедливий, кажучи, що зброяр — людина, яка відповідала за зброю — на 90% відповідає за все, що відбувається, коли справа доходить до цієї зброї...але, але, але, але, але...актор несе 10% відповідальності. Ви є певною мірою відповідальним партнером", — заявив режисер.
У липні суддя Нью-Мексико закрив справу про ненавмисне вбивство проти Болдвіна після того, як було виявлено, що прокурори помістили важливі докази в неналежну справу, фактично приховавши їх від команди юристів Болдвіна.
Це перевернуло судовий процес у справі Болдвіна, який не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, оскільки його звинувачували в недбалості через випадкову стрільбу бойовою зброєю на зйомках фільму "Іржа" в жовтні 2021 року.
Прокурори планували представити на суді докази, які, за їхніми словами, свідчать про те, що вогнепальна зброя "не могла б вистрілити, якби не було натиснуто на спусковий гачок" і працювала належним чином перед пострілом. У квітні цього року Гуттіереза-Ріда, зброяра на знімальному майданчику, визнали винним у ненавмисному вбивстві смерті Хатчінса та засудили до 18 місяців позбавлення волі.
Зараз вона відбуває покарання в колонії для дорослих округу Санта-Фе, і її мали викликати для дачі свідчень у справі Болдуіна. У жовтні 2021 року Болдвін репетирував маневр із револьвером, коли пістолет вистрелив, убивши Гатчінс та поранивши режисера Джоела Соузу.
Болдвін не визнав себе винним і стверджував, що пістолет випадково вистрілив після того, як він направив його на Гатчінс і відтягнув курок, коли той вистрілив.
Увечері перед інцидентом шестеро членів знімальної групи звільнилися через занепокоєння щодо безпеки. Болдвіна звинуватили у смерті Гатчінс. Прокуратура відхилила попередні звинувачення, а потім повторно висунула їх після отримання нового аналізу револьвера, який Болдвін направив на Гатчінс.
Після зйомок у 2021 році зйомки відновилися, але переїхали до Монтани за угодою з чоловіком Гатчінс, Метью Гатчінсом, який є виконавчим продюсерому.
Нагадаємо, родина вбитої Гатчінс жорстко прокоментувала вирок у справі Болдвіна. А раніше стало відомо, що зброярка картини "Іржа" виступила з заявою.
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