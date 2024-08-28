Убийство Галины Гатченс: Тарантино жестко прокомментировал убийство украинки Алеком Болдвином

Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Reuters

Квентин Тарантино заявил, что хотя Алек Болдвин не несет полной ответственности за смерть Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", он частично виновен. Режиссер обсудил смертельную стрельбу 2021 года в воскресном эпизоде подкаста Билла Мехера Club Random, где он возложил 90% ответственности на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид, а остальную вину возложил на Болдуина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тарантино сказал, что он считает, что актеры должны лично проверять свое оружие, чтобы убедиться, что в стволе нет пуль или других неисправностей, прежде чем использовать его в сценах.

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

"Эта ситуация, я считаю, что я достаточно справедлив, говоря, что оружейник — человек, который отвечал за оружие — на 90% отвечает за все, что происходит, когда дело доходит до этого оружия...но, но, но, но, но...актер несет 10% ответственности. Вы в некоторой степени ответственный партнер", — заявил режиссер.

В июле судья Нью-Мексико закрыл дело о непреднамеренном убийстве против Болдуина после того, как было обнаружено, что прокуроры поместили важные доказательства в неправильное дело, фактически утаив их от команды юристов Болдуина.

Это перевернуло судебный процесс по делу Болдуина, не признавшего себя виновным по двум пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве, поскольку его обвиняли в халатности из-за случайной стрельбы боевым оружием на съемках фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

Прокуроры планировали представить на суде доказательства, которые, по их словам, свидетельствуют о том, что огнестрельное оружие "не могло бы выстрелить, если бы не было нажато на спусковой крючок" и работало должным образом перед выстрелом. В апреле этого года Гуттиереза-Рид, оружейника на съемочной площадке, признали виновной в непреднамеренном убийстве Хатчинс и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Сейчас она отбывает наказание в колонии для взрослых округа Санта-Фе, и ее должны были вызвать для дачи показаний по делу Болдуина. В октябре 2021 года Болдуин репетировал маневр с револьвером, когда пистолет выстрелил, убив Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу.

Болдуин не признал себя виновным и утверждал, что пистолет случайно выстрелил после того, как он направил его на Хатчинс и нажал на курок.

Вечером перед инцидентом шесть членов съемочной группы уволились из-за беспокойства относительно безопастности. Болдуин был обвинен в смерти Хатчинс. Прокуратура отклонила предыдущие обвинения, затем повторно выдвинула их после получения нового анализа револьвера, который Болдуин направил на Хатчинс.

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

После съемок в 2021 году работу возобновили, но переехали в Монтану по соглашению с супругом Гатчинс, Мэтью Гатчинсом, который является исполнительным продюсером.

Напомним, семья убитой Хатчинс жестко прокомментировала приговор по делу Болдуина. А ранее стало известно, что оружейница картины "Ржавчина" выступила с заявлением.