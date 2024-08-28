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Тарантино жестко прокомментировал убийство украинки Алеком Болдуином

28 августа 2024 07:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Убийство Галины Гатченс: Тарантино жестко прокомментировал убийство украинки Алеком Болдвином
Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Квентин Тарантино заявил, что хотя Алек Болдвин не несет полной ответственности за смерть Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", он частично виновен. Режиссер обсудил смертельную стрельбу 2021 года в воскресном эпизоде подкаста Билла Мехера Club Random, где он возложил 90% ответственности на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид, а остальную вину возложил на Болдуина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тарантино сказал, что он считает, что актеры должны лично проверять свое оружие, чтобы убедиться, что в стволе нет пуль или других неисправностей, прежде чем использовать его в сценах.

 

Актер Алек Болдуин в зале суда
Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

 

"Эта ситуация, я считаю, что я достаточно справедлив, говоря, что оружейник — человек, который отвечал за оружие — на 90% отвечает за все, что происходит, когда дело доходит до этого оружия...но, но, но, но, но...актер несет 10% ответственности. Вы в некоторой степени ответственный партнер", — заявил режиссер.

 

 

В июле судья Нью-Мексико закрыл дело о непреднамеренном убийстве против Болдуина после того, как было обнаружено, что прокуроры поместили важные доказательства в неправильное дело, фактически утаив их от команды юристов Болдуина.

Это перевернуло судебный процесс по делу Болдуина, не признавшего себя виновным по двум пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве, поскольку его обвиняли в халатности из-за случайной стрельбы боевым оружием на съемках фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

 

Актер Алек Болдуин в зале суда
Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

 

Прокуроры планировали представить на суде доказательства, которые, по их словам, свидетельствуют о том, что огнестрельное оружие "не могло бы выстрелить, если бы не было нажато на спусковой крючок" и работало должным образом перед выстрелом. В апреле этого года Гуттиереза-Рид, оружейника на съемочной площадке, признали виновной в непреднамеренном убийстве Хатчинс и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Сейчас она отбывает наказание в колонии для взрослых округа Санта-Фе, и ее должны были вызвать для дачи показаний по делу Болдуина. В октябре 2021 года Болдуин репетировал маневр с револьвером, когда пистолет выстрелил, убив Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу.

Болдуин не признал себя виновным и утверждал, что пистолет случайно выстрелил после того, как он направил его на Хатчинс и нажал на курок.

Вечером перед инцидентом шесть членов съемочной группы уволились из-за беспокойства относительно безопастности. Болдуин был обвинен в смерти Хатчинс. Прокуратура отклонила предыдущие обвинения, затем повторно выдвинула их после получения нового анализа револьвера, который Болдуин направил на Хатчинс.

 

Актер Алек Болдуин в зале суда
Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

 

После съемок в 2021 году работу возобновили, но переехали в Монтану по соглашению с супругом Гатчинс, Мэтью Гатчинсом, который является исполнительным продюсером.

Напомним, семья убитой Хатчинс жестко прокомментировала приговор по делу Болдуина. А ранее стало известно, что оружейница картины "Ржавчина" выступила с заявлением.

Квентин Тарантино Алек Болдуин Галина Хатчинс зарубежные звезды

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