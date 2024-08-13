Стало відомо, як втішається Аффлек на тлі чуток про розлучення з Лопес

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

У Бена Аффлека було "не найлегше" літо на тлі його сімейних негараздів з Дженніфер Лопес, але він "працює без перерви", оскільки він "радіє, коли зайнятий". 55-річну Джей-Ло та 51-річного Бена не бачили разом кілька місяців.

Про це пише Daily Mail.

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За інформацією ЗМІ на тлі чуток про негаразди в парі, Бена неодноразово помічали, коли він виходив зі свого офісу. Кажуть, що він зосереджується на роботі та проводить час із сім’єю.

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Це літо було не найлегшим для нього. Він просто намагається залишатися зосередженим і робити кожен день якомога кращим. У Бена все добре. Він щасливий, коли зайнятий і працює без перерви. Діти ще не відвідують школу. Він також проводить з ними багато часу", — говорить джерело з оточення Аффлека.

Трьох дітей режисер "Арго" — 18-річну Вайолет, 15-річного Фіна та 12-річного Семюеля — він виховує з першою дружиною та колегою Дженніфер Гарнер.

Минулого місяця він придбав особняк в Пасіфік Палісейдс вартістю 20,5 мільйонів доларів після того, як раніше переїхав від Джей Ло в орендовану нерухомість.

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Бену потрібна була нова енергія в його житті", — сказало джерело, зазначивши, що його новий будинок "більш компактний", ніж розкішний маєток, який він ділив із Дженніфер.

"Він має кращий настрій і рухається вперед. Бен відчуває, що цього року йому непросто. Він завжди піклуватиметься про Джен, але він знає, що шлюб закінчений, і хоче зосередитися на собі зараз", — говорить інсайдер.

Джерело розповіло, що він все ще підтримує контакт із Джей Ло. Інший інсайдер зауважив, що пара "не має багато спільного, і фаза медового місяця минула" настільки, що тепер вони "на різних стежках".

Обидва хочуть "плавного" розлучення і "жоден з них не хоче, щоб це було затягнуто та скандально", повідомило інше джерело.

Ще один інсайдер зазначив, що пара підписала шлюбну угоду.

"В ідеальному світі Джен хотіла б, щоб все вийшло з Беном. Їй це розбиває серце, і вона дуже старалася, щоб це вдалося", — розповіло ще одне джерело.

Давній друг і колега Бена Метт Деймон був на його боці, коли він переживав драму у шлюбі.

У Дженніфер є близнюки Макс і Емме від попереднього шлюбу з Марком Ентоні, а у Бена з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер є троє дітей.

Нагадаємо, у мережі запідозрили примирення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. А раніше ми писали, що у стосунках Лопес та Аффлека відбулись серйозні зміни.