Стало відомо, як втішається Аффлек на тлі чуток про розлучення з Лопес
У Бена Аффлека було "не найлегше" літо на тлі його сімейних негараздів з Дженніфер Лопес, але він "працює без перерви", оскільки він "радіє, коли зайнятий". 55-річну Джей-Ло та 51-річного Бена не бачили разом кілька місяців.
Про це пише Daily Mail.
Розлучення зіркової пари
За інформацією ЗМІ на тлі чуток про негаразди в парі, Бена неодноразово помічали, коли він виходив зі свого офісу. Кажуть, що він зосереджується на роботі та проводить час із сім’єю.
"Це літо було не найлегшим для нього. Він просто намагається залишатися зосередженим і робити кожен день якомога кращим. У Бена все добре. Він щасливий, коли зайнятий і працює без перерви. Діти ще не відвідують школу. Він також проводить з ними багато часу", — говорить джерело з оточення Аффлека.
Трьох дітей режисер "Арго" — 18-річну Вайолет, 15-річного Фіна та 12-річного Семюеля — він виховує з першою дружиною та колегою Дженніфер Гарнер.
Минулого місяця він придбав особняк в Пасіфік Палісейдс вартістю 20,5 мільйонів доларів після того, як раніше переїхав від Джей Ло в орендовану нерухомість.
"Бену потрібна була нова енергія в його житті", — сказало джерело, зазначивши, що його новий будинок "більш компактний", ніж розкішний маєток, який він ділив із Дженніфер.
"Він має кращий настрій і рухається вперед. Бен відчуває, що цього року йому непросто. Він завжди піклуватиметься про Джен, але він знає, що шлюб закінчений, і хоче зосередитися на собі зараз", — говорить інсайдер.
Джерело розповіло, що він все ще підтримує контакт із Джей Ло. Інший інсайдер зауважив, що пара "не має багато спільного, і фаза медового місяця минула" настільки, що тепер вони "на різних стежках".
Обидва хочуть "плавного" розлучення і "жоден з них не хоче, щоб це було затягнуто та скандально", повідомило інше джерело.
Ще один інсайдер зазначив, що пара підписала шлюбну угоду.
"В ідеальному світі Джен хотіла б, щоб все вийшло з Беном. Їй це розбиває серце, і вона дуже старалася, щоб це вдалося", — розповіло ще одне джерело.
Давній друг і колега Бена Метт Деймон був на його боці, коли він переживав драму у шлюбі.
У Дженніфер є близнюки Макс і Емме від попереднього шлюбу з Марком Ентоні, а у Бена з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер є троє дітей.
Нагадаємо, у мережі запідозрили примирення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. А раніше ми писали, що у стосунках Лопес та Аффлека відбулись серйозні зміни.
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