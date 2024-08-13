Стало известно, как утешается Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопесом.

Актер Бен Аффлек с Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

У Бена Аффлека было "не самое легкое" лето на фоне его семейных неурядиц с Дженнифер Лопес, но он "работает без перерыва", поскольку он "радуется, когда занят". 55-летнюю Джей-Ло и 51-летнего Бена не видели вместе несколько месяцев.

Об этом пишет Daily Mail.

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По информации СМИ на фоне слухов о проблемах в паре, Бена неоднократно замечали, когда он выходил из своего офиса. Говорят, он сосредоточивается на работе и проводит время с семьей.

Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Это лето было не самым легким для него. Он просто пытается оставаться сосредоточенным и делать каждый день как можно лучше. У Бена все хорошо. Он счастлив, когда занят и работает без перерыва. Дети еще не посещают школу. Он также проводит с ними много времени", — говорит источник из окружения Аффлека.

Трех детей режиссер "Арго" — 18-летнюю Вайолет, 15-летнего Финна и 12-летнего Сэмюэля — он воспитывает с первой супругой и коллегой Дженнифер Гарнер.

В прошлом месяце он приобрел особняк в Пасифике Палисейдс стоимостью 20,5 миллионов долларов после того, как ранее переехал от Джей-Ло в арендуемую недвижимость.

Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Бену нужна была новая энергия в его жизни", — сказал источник, отметив, что его новый дом "более компактен", чем роскошное имение, которое он делил с Дженнифер.

"У него лучше настроение и он уже двигается вперед. Бен чувствует, что в этом году ему непросто. Он всегда будет заботиться о Джен, но он знает, что брак закончен, и хочет сосредоточиться на себе сейчас", — говорит инсайдер.

Источник рассказал, что он все еще поддерживает контакт с Джей Ло. Другой инсайдер заметил, что пара "не имеет много общего, и фаза медового месяца прошла" настолько, что теперь они "на разных берегах".

Оба хотят "плавного" развода и "ни один из них не хочет, чтобы это было затянуто и скандально", сообщил другой источник.

Еще один инсайдер отметил, что пара подписала брачный договор.

"В идеальном мире Джен хотела бы, чтобы все вышло с Беном. Ей это разбивает сердце, и она очень старалась, чтобы все удалось", — рассказал еще один источник.

Древний друг и коллега Бена Мэтт Дэймон был на его стороне, когда он переживал драму в браке.

У Дженнифер есть близнецы Макс и Эмме от предыдущего брака с Марком Энтони, а у Бена с бывшей супругой Дженнифер Гарнер трое детей.

Напомним, в сети заподозрили примирение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Раньше мы писали, что в отношениях Лопес и Аффлека произошли серьезные изменения.