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Стала відома причина смерті зірки "Альфу" Бенджі Грегорі

14 вересня 2024 15:00
Валерія Соколенко - Редактор
Що вбило зірку "Альфа" Бенджі Грегорі — причини
Американський актор Бенджі Грегорі в фільмі "Альф". Фото: NBC Universal
Валерія Соколенко - Редактор

Причиною смерті колишньої дитячої зірки "Альфа" Бенджі Грегорі визнали нещасний випадок. Його знайшли мертвим у власній машині.

Про це пише Page Six. 

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Зірка "Альфа" Бенджі Грегорі помер через проблеми зі здоров'ям

Два місяці тому актора знайшли мертвим у його машині в Пеорії, штат Аризона. Стало відомо, що Грегорі загинув від "впливу тепла навколишнього середовища на тлі цирозу печінки", тобто його печінка утворила рубцеву тканину (фіброз). 

Бенджі Грегорі загинув через проблеми з печінкою. Фото: Instagram/@benji_gregory
Бенджі Грегорі загинув через проблеми з печінкою. Фото: Instagram/@benji_gregory

Національна бібліотека медицини стверджує, що після "хронічної травми більшість тканин печінки стає фіброзним, що призводить до втрати функції та розвитку цирозу".

Судово-медична експертиза підтвердила, що Бенджі Грегорі помер саме 13 червня. У липні його сестра сказала, що напередодні актор їздив у банк, щоб "внести деякі залишки" грошей. Йому було 46 років.

"Він заснув і помер від теплового удару. Бен був чудовим сином, братом і дядьком. З ним було весело бути поруч, і він змушував нас сміятися досить часто. Коли я переглядаю його речі, то сміюся над його маленькими відео чи записками, а потім знову плачу", — писала вона.

Бенджі Грегорі помер. Фото: Instagram/@benji_gregory
Бенджі Грегорі помер. Фото: Instagram/@benji_gregory

Грегорі також страждав від депресії, біполярного розладу та мав розлад сну, який зазвичай змушував його не спати днями.

Актор прославився ще в дитинстві, коли зіграв Брайана Таннера у всіх чотирьох сезонах серіалу "Альфа" з 1986 по 1990 рік. Також він мав зіркові ролі у серіалах "Команда А" та "Сутінкова зона" у 80-х, а також з’явився в пілотному телесеріалі "Фенстер-Холл" Disney. У 2003 році він пішов з Голлівуду.

Бенджі Грегорі в фільмі "Альф". Фото: NBC Universal
Бенджі Грегорі в фільмі "Альф". Фото: NBC Universal

Нагадаємо, померла зірка фільму "Чорна пантера". Також покинув цей світ музикант Джон Мейолл, якого називали хрещеним батьком британського блюзу.

смерть фільм Голлівуд актори закордонні зірки

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