Що вбило зірку "Альфа" Бенджі Грегорі — причини

Стала відома причина смерті зірки "Альфу" Бенджі Грегорі
Причиною смерті колишньої дитячої зірки "Альфа" Бенджі Грегорі визнали нещасний випадок. Його знайшли мертвим у власній машині.
Про це пише Page Six.
Зірка "Альфа" Бенджі Грегорі помер через проблеми зі здоров'ям
Два місяці тому актора знайшли мертвим у його машині в Пеорії, штат Аризона. Стало відомо, що Грегорі загинув від "впливу тепла навколишнього середовища на тлі цирозу печінки", тобто його печінка утворила рубцеву тканину (фіброз).
Національна бібліотека медицини стверджує, що після "хронічної травми більшість тканин печінки стає фіброзним, що призводить до втрати функції та розвитку цирозу".
Судово-медична експертиза підтвердила, що Бенджі Грегорі помер саме 13 червня. У липні його сестра сказала, що напередодні актор їздив у банк, щоб "внести деякі залишки" грошей. Йому було 46 років.
"Він заснув і помер від теплового удару. Бен був чудовим сином, братом і дядьком. З ним було весело бути поруч, і він змушував нас сміятися досить часто. Коли я переглядаю його речі, то сміюся над його маленькими відео чи записками, а потім знову плачу", — писала вона.
Грегорі також страждав від депресії, біполярного розладу та мав розлад сну, який зазвичай змушував його не спати днями.
Актор прославився ще в дитинстві, коли зіграв Брайана Таннера у всіх чотирьох сезонах серіалу "Альфа" з 1986 по 1990 рік. Також він мав зіркові ролі у серіалах "Команда А" та "Сутінкова зона" у 80-х, а також з’явився в пілотному телесеріалі "Фенстер-Холл" Disney. У 2003 році він пішов з Голлівуду.
Нагадаємо, померла зірка фільму "Чорна пантера". Також покинув цей світ музикант Джон Мейолл, якого називали хрещеним батьком британського блюзу.
Читайте Новини.LIVE!