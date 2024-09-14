Что убило звезду "Альфа" Бенджи Грегори - причины

Стала известна причина смерти звезды "Альфа" Бенджи Грегори
Причиной смерти бывшей детской звезды "Альфа" Бенджи Грегори сочли несчастный случай. Его обнаружили мертвым в собственной машине.
Об этом пишет Page Six.
Звезда "Альфа" Бенджи Грегори скончался из-за проблем со здоровьем
Два месяца назад актера обнаружили мертвым в его машине в Пеории, штат Аризона. Стало известно, что Грегори погиб от "воздействия тепла окружающей среды на фоне цирроза печени", то есть его печень образовала рубцовую ткань (фиброз).
Национальная библиотека медицины утверждает, что после "хронической травмы большинство тканей печени становится фиброзным, что приводит к потере функции и развитию цирроза".
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Бенджи Грегори скончался именно 13 июня. В июле его сестра сказала, что накануне актер ездил в банк, чтобы "внести некоторые остатки" денег. Ему было 46 лет.
"Он заснул и умер от теплового удара. Бен был отличным сыном, братом и дядей. С ним было весело быть рядом, и он заставлял нас смеяться довольно часто. Когда я просматриваю его вещи, то смеюсь над его маленькими видео или записками, а затем снова плачу", — писала она.
Грегори также страдал от депрессии, биполярного расстройства и имел расстройство сна, которое обычно заставляло его бодрствовать днями.
Актер прославился еще в детстве, когда сыграл Брайана Таннера во всех четырех сезонах сериала "Альфа" с 1986 по 1990 год. Также он играл звездные роли в сериалах "Команда А" и "Сумеречная зона" в 80-х, а также появился в пилотном телесериале "Фенстер-Холл" Disney. В 2003 году он ушел из Голливуда.
Напомним, скончалась звезда фильма "Черная пантера". Также покинул этот мир музыкант Джон Мэйолл, которого называли крестным отцом британского блюза.
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