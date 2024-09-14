Что убило звезду "Альфа" Бенджи Грегори - причины

Американский актер Бенджи Грегори в фильме "Альф". Фото: NBC Universal

Причиной смерти бывшей детской звезды "Альфа" Бенджи Грегори сочли несчастный случай. Его обнаружили мертвым в собственной машине.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Звезда "Альфа" Бенджи Грегори скончался из-за проблем со здоровьем

Два месяца назад актера обнаружили мертвым в его машине в Пеории, штат Аризона. Стало известно, что Грегори погиб от "воздействия тепла окружающей среды на фоне цирроза печени", то есть его печень образовала рубцовую ткань (фиброз).

Бенджи Грегори погиб из-за проблем с печенью. Фото: Instagram/@benji_gregory

Национальная библиотека медицины утверждает, что после "хронической травмы большинство тканей печени становится фиброзным, что приводит к потере функции и развитию цирроза".

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Бенджи Грегори скончался именно 13 июня. В июле его сестра сказала, что накануне актер ездил в банк, чтобы "внести некоторые остатки" денег. Ему было 46 лет.

"Он заснул и умер от теплового удара. Бен был отличным сыном, братом и дядей. С ним было весело быть рядом, и он заставлял нас смеяться довольно часто. Когда я просматриваю его вещи, то смеюсь над его маленькими видео или записками, а затем снова плачу", — писала она.

Бенджи Грегори скончался. Фото: Instagram/@benji_gregory

Грегори также страдал от депрессии, биполярного расстройства и имел расстройство сна, которое обычно заставляло его бодрствовать днями.

Актер прославился еще в детстве, когда сыграл Брайана Таннера во всех четырех сезонах сериала "Альфа" с 1986 по 1990 год. Также он играл звездные роли в сериалах "Команда А" и "Сумеречная зона" в 80-х, а также появился в пилотном телесериале "Фенстер-Холл" Disney. В 2003 году он ушел из Голливуда.

Бенджи Грегори в фильме Альф. Фото: NBC Universal

Напомним, скончалась звезда фильма "Черная пантера". Также покинул этот мир музыкант Джон Мэйолл, которого называли крестным отцом британского блюза.