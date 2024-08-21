Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів — як

Соня Морозюк зізналась, як схудла на 25 кг
Скандальна художниця Соня Морозюк показала, як схудла на 25 кілограмів. Мисткиня багато займається у спортзалі.
Про це розповіла в Instagram.
Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів
Художниця Соня Морозюк заявила, що не вірить у генетику. Вона ретельно та регулярно працює над собою, щоб бути задоволеною зовнішнім виглядом.
Вона показала, який мала вигляд, коли лише розпочала шлях схуднення.
"В мене позаду мінус 25 кіло. Я не вірю в генетику, але раніше дуже вірила, як і в широку кістку. Просто одного разу дуже втомилась від мрій одягати шорти та не пробігати біля дзеркала з заплющеними очима", — вразила досягненням дівчина.
Однак, Соня — не фанатка спорту. Це її вибір щоранку, щоб тіло було сильним та струнким.
Проте в продуктах Морозюк себе не обмежує. Втім, хоче незабаром спробувати правильне харчування.
"Тут я могла написати, що головне — це харчування, але навіщо вам брехати, якщо я не дотримуюсь цього правила", — написала зірка.
Нагадаємо, подруга Соні Морозюк взяла участь у реаліті-шоу "Холостяк". Також художниця зняла перший у своїй кар'єрі кліп, який захейтили у мережі.
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