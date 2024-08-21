Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів — як

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Скандальна художниця Соня Морозюк показала, як схудла на 25 кілограмів. Мисткиня багато займається у спортзалі.

Про це розповіла в Instagram.

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Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів

Художниця Соня Морозюк заявила, що не вірить у генетику. Вона ретельно та регулярно працює над собою, щоб бути задоволеною зовнішнім виглядом.

Вона показала, який мала вигляд, коли лише розпочала шлях схуднення.

"В мене позаду мінус 25 кіло. Я не вірю в генетику, але раніше дуже вірила, як і в широку кістку. Просто одного разу дуже втомилась від мрій одягати шорти та не пробігати біля дзеркала з заплющеними очима", — вразила досягненням дівчина.

Соня Морозюк до та після схуднення. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Однак, Соня — не фанатка спорту. Це її вибір щоранку, щоб тіло було сильним та струнким.

Соня Морозюк схудла на 25 кг. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Проте в продуктах Морозюк себе не обмежує. Втім, хоче незабаром спробувати правильне харчування.

"Тут я могла написати, що головне — це харчування, але навіщо вам брехати, якщо я не дотримуюсь цього правила", — написала зірка.

Соня Морозюк прагне правильно харчуватись. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Нагадаємо, подруга Соні Морозюк взяла участь у реаліті-шоу "Холостяк". Також художниця зняла перший у своїй кар'єрі кліп, який захейтили у мережі.