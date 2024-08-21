Украинская художница Соня Морозюк. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Скандальная художница Соня Морозюк показала, как похудела на 25 килограммов. Она много занимается в спортзале.

Об этом рассказала в Instagram.

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Соня Морозюк похудела на 25 килограммов

Художница Соня Морозюк заявила, что не верит в генетику. Она тщательно и регулярно работает над собой, чтобы быть довольной внешним видом.

Она показала, как выглядела, когда только начала путь похудения.

"У меня позади минус 25 кило. Я не верю в генетику, но раньше очень верила, как и в широкую кость. Просто однажды очень устала от мечт одевать шорты и не пробегать у зеркала с закрытыми глазами", — поразила достижением девушка.

Соня Морозюк до и после похудения. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Однако Соня — не фанатка спорта. Это ее выбор каждое утро, чтобы тело было сильным и стройным.

Соня Морозюк похудела на 25 кг. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Однако в продуктах Морозюк себя не ограничивает. Впрочем, хочет в скором времени попробовать правильное питание.

"Здесь я могла написать, что главное — это питание, но зачем вам врать, если я не соблюдаю это правило", — написала звезда.

Соня Морозюк стремится правильно питаться. Фото: instagram/sonya.moroziuk

Напомним, подруга Сони Морозюк приняла участие в реалити-шоу "Холостяк". Также художница сняла первый в своей карьере клип, который захейтели в сети.