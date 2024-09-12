Таня Пренткович прокоментувала скандал із Мальдівами

Блогерка Таня Пренткович на інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Блогерка-мільйонниця з Тернополя Тетяна Пренткович прокоментувала виїзд свого чоловіка на Мальдіви. Зірка зізналася, що нині шкодує про такий крок.

Про це вона заявила у випуску Okay Eva.

Читайте також:

Таня Пренткович про скандал із Мальдівами

Пренткович зізналася, що не очікувала такої реакції суспільства на відпочинок її чоловіка Андрія Гонковського на Мальдівах. Вона впевнена, що на них обрушилася хвиля хейту через те, що вони разом відпочивали саме на дорогому курорті.

"Ми подумали, що всі так роблять. Багато публічних людей виїжджають, десь відпочивають. Ми не хотіли б, щоб це побачили, бо з огляду на контекст навіть не під час війни Мальдіви — це така дуже тригерна тема. Якби нас побачили на Шарм-ель-Шейху або в Молдові, то не було б такого резонансу. Для людей це як червона ганчірка. Мальдіви — звучить одразу про велику суму грошей", — зазначила блогерка.

Вона додала, що після Мальдівів вони разом хотіли повертатися до України, однак через тривогу за свою родину залишилися за кордоном.

"І ми залишилися б далі жити в Тернополі. Ми хотіли повернутися, думали, перечекаємо зараз кілька тижнів і повернемося, але воно не зупинялося. І ми прийняли рішення, яке буде кращим для нашої сім'ї, наших дітей", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, Гонковський виїхав на законних підставах з України задля того, щоб провести благодійний захід у Польщі. В цей час його дружина планувала відпустку з дітьми на Мальдівах, і Андрій приєднався до них. Українці помітили хлопця на курорті та здійнявся гучний скандал.

Ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. Також Пренткович попередила користувачів соцмереж про блокування.