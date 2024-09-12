Таня Пренткович прокомментировала скандал с Мальдивами

Блогер Таня Пренткович на интервью. Фото: скриншот YouTube

Блогер-миллионник из Тернополя Татьяна Пренткович прокомментировала выезд своего мужа на Мальдивы. Звезда призналась, что сейчас сожалеет о таком шаге.

Об этом она заявила в выпуске Okay Eva.

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Пренткович призналась, что не ожидала такой реакции общества на отдых ее мужа Андрея Гонковского на Мальдивах. Она уверена, что на них обрушилась волна хейта потому, что они вместе отдыхали именно на дорогом курорте.

"Мы подумали, что все так делают. Многие публичные люди выезжают, где-то отдыхают. Мы не хотели бы, чтобы это увидели, потому что, учитывая контекст даже не во время войны, Мальдивы — это такая очень триггерная тема. Если бы нас увидели на Шарм-эль-Шейхе или в Молдове, то не было бы такого резонанса. Для людей это как красная тряпка. Мальдивы — звучит сразу о большой сумме денег", — отметила блогер.

Она добавила, что после Мальдив они вместе хотели возвращаться в Украину, однако из-за тревоги за свою семью остались за границей.

"И мы остались бы дальше жить в Тернополе. Мы хотели вернуться, думали, переждем сейчас несколько недель и вернемся, но оно не останавливалось. И мы приняли решение, которое будет лучше для нашей семьи, наших детей", — прокомментировала она.

Напомним, Гонковский выехал на законных основаниях из Украины для того, чтобы провести благотворительное мероприятие в Польше. В это время его жена планировала отпуск с детьми на Мальдивах, и Андрей присоединился к ним. Украинцы заметили парня на курорте, и разразился громкий скандал.

Мы раньше писали, что муж блогера Пренткович объяснил, как попал на Мальдивы. Также Пренткович предупредила пользователей соцсетей о блокировке.