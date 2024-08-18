Камерон Діас зходила на шопінг з чоловіком та дітьми

Акторка Камерон Діас. Фото: BACKGRID

Кемерон Діас і Бенджі Медден потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки в Монтесіто. Пару помітили на одному з найпрестижніших поселень на Західному узбережжі США, де проживає багато знаменитостей, таких як герцоги Сассекські та Марія Шарапова.

Про це пише Daily Mail.

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Репортери підловили подружжя, коли ті йшли містом під яскравим сонцем. Бенджі тримав за руку чотирирічну Раддікс, а Кемерон штовхала перед собою коляску із сином Кардиналом, який з'явився на світ навесні цього року, і широко посміхалася.

Акторка Камерон Діас з чоловіком та дітьми. Фото: BACKGRID

Акторка Камерон Діас з дітьми. Фото: BACKGRID

Діас та Медден почали зустрічатися у 2014 році, а у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною. 51-річна актриса та 45-річний музикант нечасто з'являються на публіці. Після народження дочки Кемерон вирішила перестати зніматися та повністю присвятити себе сім'ї. Однак нещодавно вона все ж таки вийшла у світ. Разом з Гвінет Пелтроу і Різ Уізерспун Діас відзначила день народження винного бренду, що належить їй.

Нагадємо, Камерон Діас знялась у чорній комедії. А раніше ми писали, що Ріанна вирушила на відпочинок з дітьми.