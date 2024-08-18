Камерон Диас спускалась на шопинг с мужем и детьми

Актриса Камерон Диас. Фото: BACKGRID

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден попали в объективы папарацци во время прогулки в Монтесито. Пару заметили на одном из самых престижных районов на Западном побережье США, где проживают многие знаменитости, такие как герцоги Сассекские и Мария Шарапова.

Об этом пишет Daily Mail.

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Репортеры подловили супругов, когда те шли по городу под ярким солнцем. Бенджи держал за руку четырехлетнюю Раддикс, а Кэмерон толкала перед собой коляску с сыном Кардиналом, появившимся на свет весной этого года, и широко улыбалась.

Актриса Кемерон Диас с супругом и детьми. Фото: BACKGRID

Актриса Кемерон Диас с детьми. Фото: BACKGRID

Диас и Мэдден начали встречаться в 2014 году, а в 2015-м официально стали супругом и женой. 51-летняя актриса и 45-летний музыкант редко появляются на публике. После рождения дочери Кэмерон решила перестать сниматься и полностью посвятить себя семье. Однако недавно она все же вышла в свет. Вместе с Гвинет Пэлтроу и Риз Уизерспун Диас отметила принадлежащий ей день рождения винного бренда.

Напомним, Кэмерон Диас снялась в черной комедии. А раньше мы писали, что Рианна отправилась на отдых с детьми.