Шон Пенн сходив на побачення із молодою молдавською акторкою

Американський актор та режисер Шон Пенн. Фото: Disney

Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн закрутив новий роман. Зірку помітили на побаченні із привабливою акторкою.

Про це пише Page Six.

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Папараці "спіймали" актора під час поцілунку з молодою актрисою Валерією Ніков під час прогулянки вулицями Іспанії. Пенн був одягнений невимушено та обрав для побачення чорну куртку і темні штани, які він доповнив світлими кросівками.

Дівчина режисера обрала для виходу класичний чорний піджак і штани в тон. Валерія доповнила свій образ кремовою блузкою та чорними туфлями.

Шон Пенн на побаченні. Фото: BACKGRID

Шон Пенн цілується із новою дівчиною. Фото: BACKGRID

Шон Пенн гуляє із дівчиною вулицями Мадрида. Фото: BACKGRID

Хто така Валерія Ніков

Ніков — молдовська акторка, яка з 2018 року знімалася у невеликих художніх проєктах. Її точний вік ніде не вказується, однак вважається, що їй близько 20 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Кіану Рівз замилував ніжними поцілунками зі своєю коханою. А також співачка Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами.