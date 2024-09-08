Шон Пенн сходив на побачення із молодою молдавською акторкою

Шона Пенна спіймали за поцілунками із молодою актрисою
Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн закрутив новий роман. Зірку помітили на побаченні із привабливою акторкою.
Про це пише Page Six.
Шона Пенна помітили з коханою
Папараці "спіймали" актора під час поцілунку з молодою актрисою Валерією Ніков під час прогулянки вулицями Іспанії. Пенн був одягнений невимушено та обрав для побачення чорну куртку і темні штани, які він доповнив світлими кросівками.
Дівчина режисера обрала для виходу класичний чорний піджак і штани в тон. Валерія доповнила свій образ кремовою блузкою та чорними туфлями.
Хто така Валерія Ніков
Ніков — молдовська акторка, яка з 2018 року знімалася у невеликих художніх проєктах. Її точний вік ніде не вказується, однак вважається, що їй близько 20 років.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Кіану Рівз замилував ніжними поцілунками зі своєю коханою. А також співачка Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами.
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