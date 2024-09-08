Шон Пенн сходил на свидание с молодой молдавской актрисой

Шона Пенна поймали за поцелуями с молодой актрисой
Известный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн закрутил новый роман. Звезду заметили на свидании с привлекательной актрисой.
Об этом пишет Page Six.
Шона Пенна заметили с любимой
Папарацци "поймали" актера за поцелуем с молодой актрисой Валерией Ников во время прогулки по улицам Испании. Пенн был одет непринужденно и выбрал для свидания черную куртку и темные брюки, которые дополнил светлыми кроссовками.
Девушка режиссера выбрала для выхода классический черный пиджак и брюки в тон. Валерия дополнила свой образ кремовой блузкой и черными туфлями.
Кто такая Валерия Ников
Ников – молдавская актриса, которая с 2018 года снималась в небольших художественных проектах. Ее точный возраст нигде не указывается, но считается, что ей около 20 лет.
Напомним, мы ранее писали, что Киану Ривз восхитил нежными поцелуями со своей любимой. А также с певица Майли Сайрус и ее молодой бойфренд очаровали любовью.
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