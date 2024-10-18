Який має вигляд могила Сергія Сивохи — фото

Український гуморист Сергій Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Рік тому ведучий та гуморист Сергій Сивохо помер у Німеччині. У нього були проблеми зі здоров'ям. Прощалися з артистом у Києві, втім поховали його в рідному Донецьку.

Деталі розповіла дружина артиста в Instagram.

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17 жовтня були перші роковини смерті колишнього гравця КВК, українського актора, ведучого та політика Сергія Сивохи.

"Час летить стрілою. Рік минув, як тебе немає з нами, Сергію. Рік як день. Час не лікує. Добра, розумна, талановита людина! Поруч із тобою завжди було тепло і надійно. Ти був дуже різнобічним, любив грати в "Що? Де? Коли?", обожнював "Лігу Сміху" і був у ній до останнього. Пішов у політику заради того, щоб повернути Донецьк в Україну. Ти підтримував і допомагав усім, кому міг, навіть уже будучи тяжко хворим", — вшанувала пам'ять чоловіка дружина Тетяна.

Вдова Сергія Сивохи виклала пам'ятний допис. Фото: instagram.com/ciboxo

Прах артиста поховали в рідному для нього Донецьку. Справою займалась мама і обрала для цього місце на центральному кладовищі поруч із рідними. На пам'ятнику написані фрази вшанування актора російською мовою.

"Ми будемо пам'ятати тебе таким! Ти щиро вірив, що повернешся до рідного українського Донбасу! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром, моя любов!" — написала вдова.

Могила Сергія Сивохи в Донецьку. Фото: instagram.com/ciboxo

Нагадаємо, як минуло прощання з Сергієм Сивохою у Києві. Також дружина Тетяна вразила щемливою промовою про його діяльність.