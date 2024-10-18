Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сергея Сивоху похоронили в оккупированном Донецке — памятник на русском языке arrow

Сергея Сивоху похоронили в оккупированном Донецке — памятник на русском языке

18 октября 2024 06:30
Валерия Соколенко - Редактор
Как выглядит могила Сергея Сивохи.
Украинский юморист Сергей Сивохо. Фото: Новини.LIVE
Валерия Соколенко - Редактор

Год назад ведущий и юморист Сергей Сивохо умер в Германии. У него были проблемы со здоровьем. Прощались с артистом в Киеве, впрочем, похоронили его в родном Донецке.

Подробности рассказала жена артиста в Instagram.

Читайте также:

Как выглядит могила Сергея Сивохи

17 октября была первая годовщина смерти бывшего игрока КВН, украинского актера, ведущего и политика Сергея Сивохи.

"Время летит стрелой. Год прошел, как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину. Ты поддерживал и помогал всем, кому мог, даже уже будучи тяжело больным", — почтила память мужа жена Татьяна.

Сообщение жены умершего Сергея Сивохи
Вдова Сергея Сивохи выложила памятный пост. Фото: instagram.com/ciboxo

Прах артиста похоронили в родном для него Донецке. Делом занималась мама и выбрала для этого место на центральном кладбище рядом с родными. На памятнике написаны фразы чествования актера на русском языке.

"Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, отдыхай с миром, моя любовь!" — написала вдова.

Могила Сергея Сивохи
Могила Сергея Сивохи в Донецке. Фото: instagram.com/ciboxo

Напомним, как прошло прощание с Сергеем Сивохой в Киеве. Также жена Татьяна поразила щемящую речь о его деятельности.

Лига Смеха смерть Донецк могила Сергей Сивохо актеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Мужчина не явился по повестке от ТЦК из-за больных родственников — что решил суд

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь от 2000 до 21 000 грн — в Украине стартовали новые выплаты

07:30 К чему приведет приостановка бронирования в Украине — прогноз экспертов

07:21 Житель Кропивницкого поддерживал агрессию РФ против Украины — как его наказал суд

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

07:01 В ПриватБанке мошенники обходят лимит на оплату в интернете — кому грозит потеря денег

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

06:56 Что ТЦК выписывают тем, у кого обновлены данные — объяснение юриста

06:50 Гривна стабилизировалась, а вот евро теряет стоимость — курс валют на пятницу

06:40 Цены на черный металл в октябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине.

08:03 Мужчина не явился по повестке от ТЦК из-за больных родственников — что решил суд

08:00 Помощь от 2000 до 21 000 грн — в Украине стартовали новые выплаты

07:30 К чему приведет приостановка бронирования в Украине — прогноз экспертов

07:21 Житель Кропивницкого поддерживал агрессию РФ против Украины — как его наказал суд

07:01 В ПриватБанке мошенники обходят лимит на оплату в интернете — кому грозит потеря денег

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

06:56 Что ТЦК выписывают тем, у кого обновлены данные — объяснение юриста

06:50 Гривна стабилизировалась, а вот евро теряет стоимость — курс валют на пятницу

06:40 Цены на черный металл в октябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине.

06:30 Бронирование временно непригодного — возможно ли это

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают