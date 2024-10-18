Как выглядит могила Сергея Сивохи.

Украинский юморист Сергей Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Год назад ведущий и юморист Сергей Сивохо умер в Германии. У него были проблемы со здоровьем. Прощались с артистом в Киеве, впрочем, похоронили его в родном Донецке.

Подробности рассказала жена артиста в Instagram.

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17 октября была первая годовщина смерти бывшего игрока КВН, украинского актера, ведущего и политика Сергея Сивохи.

"Время летит стрелой. Год прошел, как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину. Ты поддерживал и помогал всем, кому мог, даже уже будучи тяжело больным", — почтила память мужа жена Татьяна.

Вдова Сергея Сивохи выложила памятный пост. Фото: instagram.com/ciboxo

Прах артиста похоронили в родном для него Донецке. Делом занималась мама и выбрала для этого место на центральном кладбище рядом с родными. На памятнике написаны фразы чествования актера на русском языке.

"Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, отдыхай с миром, моя любовь!" — написала вдова.

Могила Сергея Сивохи в Донецке. Фото: instagram.com/ciboxo

Напомним, как прошло прощание с Сергеем Сивохой в Киеве. Также жена Татьяна поразила щемящую речь о его деятельности.