Руслан Сенічкін залаявся на всю країну через Пушкіна — відео

Український телеведучий Руслан Сенічкін. Фото: Сніданок з 1+1

Український телеведучий Руслан Сенічкін почав лаятися нецензурною лексикою, коли заговорив про перейменування вулиць у столиці. Його обурює те, що процес заморозили.

Зірка втрапив у конфуз під час етеру "Сніданку з 1+1".

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Ведучий ранкового шоу Руслан Сенічкін не стримався та заговорив матом в прямому ефірі. Його обурює, що в Україні всі забули про важливість позбавитися від російських наративів у назвах вулиць.

"Дискусія вона триває. Але помітно, як вона тривала про Пушкіна на початку повномасштабного вторгнення і як зараз він зник з "повесткі дня". Його немає. Ну хіба що там в музеї на Андрієвському узвозі, іноді там пікетники, працівники музею збираються кажуть "У! Залишити, залишити". Але немає. І вже не кричать про пушкінську перейменування. І вже не кричать про ці пам‘ятки. С*ка, ну скільки людей бл*ть має померти для того, щоб це дійшло. От таке", — виказав свою думку шоумен.

Нагадаємо, ми розповіли, скільки заробляє Григорій Решетнік на шоу "Холостяк". Також росіяни знищили будинок відомого блогера Єгора Андрюшина.