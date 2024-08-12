Руслан Сеничкин заругался на всю страну из-за Пушкина

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин. Фото: Сніданок с 1+1

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин начал ругаться нецензурной лексикой, когда заговорил о переименовании улиц в столице. Его возмущает, что процесс заморозили.

Звезда попала в конфуз во время эфира "Сніданок с 1+1".

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Ведущий утреннего шоу Руслан Сеничкин не сдержался и заговорил матом в прямом эфире. Его возмущает, что в Украине все забыли о важности избавиться от российских наративов в названиях улиц.

"Дискуссия она продолжается. Но заметно, как она продолжалась о Пушкине в начале полномасштабного вторжения и как сейчас он исчез из "повестки дня". Его нет. Ну разве что там в музее на Андреевском спуске, иногда там пикетчики, работники музея собираются говорят" У! Оставить, оставить". Но нет. И уже не кричат о пушкинском переименовании. И уже не кричат об этих памятниках. С*ка, ну сколько людей будет должно умереть для того, чтобы это дошло. Вот такое", — высказал свое мнение шоумен.

Напомним, мы рассказали, сколько зарабатывает Григорий Решетник на шоу "Холостяк". Также россияне уничтожили дом известного блогера Егора Андрюшина.