Ріанна випустить новий альбом після тривалої перерви

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Попзірка Ріанна готується до довгоочікуваного випуску свого першого альбому за останні вісім років. Деякі джерела стверджують, що зірка наступного року виступить на головній сцені фестивалю Гластонбері.

Про це пише Metro.

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Співачка знову опинилася в центрі уваги. Інсайдери припускають, що новий альбом барбадоської красуні може бути випущений протягом декількох місяців, і що 2025 рік стане проривним роком для Ріанни, в якому вона може вийти на сцену легендарного фестивалю Гластонбері.

Минулого року вона підписала угоду з Live Nation про повернення на сцену вартістю 32 мільйони фунтів стерлінгів. Стало відомо, що в альбомі буде багато колаборацій, включаючи Alesso і Diplo.

Зазначається, що нині завершується робота над альбом та попзірка планує випустити його наступного року.

Нагадаємо, Ріанна знялась у рекламі відомого бренду. А раніше ми писали, що Ріанна взяла участь у яскравому дійстві.