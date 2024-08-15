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Ріанна вперше після восьмирічної перерви готує альбом

15 серпня 2024 13:09
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ріанна випустить новий альбом після тривалої перерви
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Попзірка Ріанна готується до довгоочікуваного випуску свого першого альбому за останні вісім років. Деякі джерела стверджують, що зірка наступного року виступить на головній сцені фестивалю Гластонбері.

Про це пише Metro.

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Співачка знову опинилася в центрі уваги. Інсайдери припускають, що новий альбом барбадоської красуні може бути випущений протягом декількох місяців, і що 2025 рік стане проривним роком для Ріанни, в якому вона може вийти на сцену легендарного фестивалю Гластонбері.

Минулого року вона підписала угоду з Live Nation про повернення на сцену вартістю 32 мільйони фунтів стерлінгів. Стало відомо, що в альбомі буде багато колаборацій, включаючи Alesso і Diplo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зазначається, що нині завершується робота над альбом та попзірка планує випустити його наступного року.

Нагадаємо, Ріанна знялась у рекламі відомого бренду. А раніше ми писали, що Ріанна взяла участь у яскравому дійстві.

Ріанна фестиваль пісні закордонні зірки творча пауза альбом

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